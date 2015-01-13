Гройсман надеется, на помощь Эстонии в создании системы электронного управления



Как сообщили УНИАН в пресс-службе Верховной Рады, об этом спикер сказал на встрече с премьер-министром Эстонской Республики Таави Рийвасом.

В начале встречи Гройсман поблагодарил правительство и народ Эстонии за последовательную поддержку Украины в ее евроинтеграционных устремлениях, подчеркнув при этом, что «есть еще много перспектив для сотрудничества».

По словам руководителя парламента, ратификация Эстонией Соглашения Украина-ЕС и поддержка украинской армии очень важны для Украины. При этом Гройсман отметил, что в Украине есть политическая воля всех ветвей власти относительно проведения внутренних реформ во всех сферах.

«Нам сегодня нужно превратить постсоветскую страну в современное европейское государство», - сказал руководитель парламента, подчеркнув важность поддержки со стороны Эстонии на этом пути.

Среди первоочередных задач Гройсман назвал конституционную и судебную реформы, внедрение эффективной антикоррупционной политики и децентрализацию власти с целью «формирования эффективной системы управления страной».

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Председатель Верховной Рады также подчеркнул необходимость создания «открытой, прозрачной и доступной» системы электронного управления и выразил надежду на помощь в этом процессе со стороны Эстонии.

«2015 год - это тот год, когда должны быть осуществлены реформы, поэтому время имеет для нас ключевое значение», - отметил Гройсман.

В свою очередь премьер-министр Эстонской Республики выразил поддержку Украине, ее намерениям осуществить широкомасштабные реформы. При этом он отметил важность законодательного обеспечения преобразований и выразил готовность его страны поделиться с нашим государством опытом проведения реформ.

Стороны отметили важность налаживания межпарламентских связей. По словам премьер-министра Эстонской Республики, в парламенте Эстонии «поддержка Украины очень мощная», о чем свидетельствует «серьезное и длительное обсуждение, которое предшествовало ратификации Соглашения Украины с Евросоюзом».