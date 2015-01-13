СМИ: "Киборги" потеряли треть территории нового терминала

Об этом в эфире Громадського рассказал один из бойцов 80-й аэромобильной бригады.

В частности он сообщил, что два поста в новом терминале сейчас разрушены русскими танками. Еще один пост взорвали украинские военные, чтобы сделать баррикаду и защититься от обстрела.

Читайте такжеБоевики выдвинули ультиматум бойцам АТО в донецком аэропортуОдновременно приказа отвоевывать утраченные посты от командования бойцы не получали.

«Территория потеряна, там надо конкретно отвоевывать и закрепляться на тех позициях, где сейчас стоят русские: старый терминал, церковь и другие позиции», - подчеркнул собеседник Громадського.