СМИ: "Киборги" потеряли треть территории нового терминала
21:00, 13 января 2015Политика
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В результате сегодняшних боев в донецком аэропорту украинские военные потеряли треть территории нового терминала.
Киборги потеряли часть нового терминала / Facebook Юрий Ижакевич
Об этом в эфире Громадського рассказал один из бойцов 80-й аэромобильной бригады.
В частности он сообщил, что два поста в новом терминале сейчас разрушены русскими танками. Еще один пост взорвали украинские военные, чтобы сделать баррикаду и защититься от обстрела.
Читайте такжеБоевики выдвинули ультиматум бойцам АТО в донецком аэропортуОдновременно приказа отвоевывать утраченные посты от командования бойцы не получали.
«Территория потеряна, там надо конкретно отвоевывать и закрепляться на тех позициях, где сейчас стоят русские: старый терминал, церковь и другие позиции», - подчеркнул собеседник Громадського.
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