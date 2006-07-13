Депутат БЮТ стрелял, защищая свою палатку от “регионалов”
09:29, 13 июля 2006Политика
1092
Ночью возле Верховной Рады состоялась драка
Стрельба призошла этой ночью в Мариинском парке Киева возле Верховной Рады.
Как сообщает “5 канал”, огонь открыл депутат от Блока Юлии Тимошенко. Он выстрелил резиновой пулей в воздух, чтобы защитить палатку с символикой своей политической силы от депутата из Партии регионов. Раненых нет. Однако пострадавшим себя считает депутат-“регионал” Валерий БОНДИК.
Ночью возле палаток в парке рядом с Верховной Радой состоялась драка между представителями БЮТ и Партии регионов. Народный депутат от Партии регионов В.Бондик атаковал палатки БЮТ, отмечает телеканал. Депутат районного совета Виктор ТАРАН открыл огонь в воздух.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter