Депутат БЮТ стрелял, защищая свою палатку от “регионалов”

Стрельба призошла этой ночью в Мариинском парке Киева возле Верховной Рады.

Как сообщает “5 канал”, огонь открыл депутат от Блока Юлии Тимошенко. Он выстрелил резиновой пулей в воздух, чтобы защитить палатку с символикой своей политической силы от депутата из Партии регионов. Раненых нет. Однако пострадавшим себя считает депутат-“регионал” Валерий БОНДИК.

Ночью возле палаток в парке рядом с Верховной Радой состоялась драка между представителями БЮТ и Партии регионов. Народный депутат от Партии регионов В.Бондик атаковал палатки БЮТ, отмечает телеканал. Депутат районного совета Виктор ТАРАН открыл огонь в воздух.