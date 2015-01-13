На Донбассе начали работу совместные патрули ОБСЕ, боевиков "ДНР", сил АТО и офицеров РФ

Об этом говорится в сообщении пресс-службы миссии, опубликованном 13 января.

“Специальная мониторинговая миссия во время мониторинга работы первого совместного патруля в составе украинских и российских офицеров вместе с членами “Донецкой народной республики” в рамках совместного центра по контролю и координации в Донецке и подконтрольной “ДНР” Макеевке (10 км на восток от Донецка) наблюдала значительное повреждение зданий в этих местах”, - сказано в сообщении.

В частности сообщается, что в Донецке наблюдатели видели поврежденный дом после минометных обстрелов, которые, по сообщениям, произошли 11 января. На улице Панкратова крыша дома была уничтожена в результате минометных обстрелов.

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Вместе с тем отмечается, что в Макеевке наблюдатели увидели двор дома, который, по сообщениям, обстреляли с северо-западного направления. Так, сообщается, что снаряд взорвался в трех метрах от дома.

Кроме того, отмечается, что в то время, когда наблюдатели находились на том месте, они непосредственно наблюдали за входящими и исходящими обстреломи из “Градов”. Согласно данным миссии, входной огонь велся в направлении города Донецка, в то время как выходной обстрел велся в северо-западном направлении в Макеевке.

Как сообщал УНИАН, 22 декабря 2014 года секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что патрулирование украинской территории может осуществляться исключительно гражданами Украины - военными Вооруженных сил Украины или работниками МВД.