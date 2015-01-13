Активистов Майдана могли пытать сотрудники российских спецслужб в форме "Беркута" - отчет ЕКПП

Об этом говорится в отчете Европейского комитета по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания (ЕКПП), который есть в распоряжении ТСН.

Комитет приводит рассказ гражданина "Ф"., имя и фамилию которого в организации не стали раскрывать. Он рассказал, что был задержан 18 февраля 2014 года вместе с несколькими другими "майдановцами" в здании, где они скрывались от правоохранителей. Он утверждал, что, после задержания и первоначального избиения, его потащили за ноги вниз по лестнице. Затем он и другие задержанные лица были доставлены во двор, где их допрашивали и в процессе допроса снова били.

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"Ф." полностью убежден, что некоторые из тех, кто его допрашивал и бил, были представителями российских спецслужб "под прикрытием".

Мало того, что у них, по его словам, был характерный русский акцент, но один из правоохранителей сказал ему после того, как ударил: "Если вы были бы в моей стране, вас бы сразу убили", - говорится в сообщении КЗК.

Также Комитет приводит рассказ одного из лидеров Автомайдана Дмитрия Булатова, которого похитили 22 января 2014 года на пересечении улиц Маяковского и Ватутина в Киеве и держали в заложниках до 31 января.

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Булатов рассказал представителям ЕКПП, что его все время держали в темной комнате с мешком на голове. Его пытали и отрезали часть уха. Похитители пытались выяснить, кто финансирует Автомайдан.

"Булатов вспоминает, что все они якобы говорили с отчетливым русским акцентом. Они всегда использовали "вы" или "они", когда заходила речь о гражданах Украины. Эти обстоятельства и некоторые вопросы, которые задавали похитители, заставили его поверить, что его пытали российские граждане, работающие в интересах российских или украинских спецслужб", - говорится в отчете.

В то же время в ответе правительства Украины на отчет ЕКПП говорится, что в настоящее время "нет данных, которые подтверждали бы присутствие представителей правоохранительных органов других стран, таких как Россия, среди работников украинские спецподразделений органов внутренних дел, которые служили в Киеве в январе-феврале 2014 года".

"Тем не менее, эта информация продолжает проверяться в рамках досудебного расследования", - говорится в ответе правительства.