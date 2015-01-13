Боевики потеряли несколько танков под Донецком, а в Песках по украинцам стреляет снайпер

Враг использует танки, пушки и минометы. В Песках начал работать снайпер - солдатам и местным жителям приходится передвигаться перебежками, чтобы не попасть под его пули, передает ТСН.

Сепаратисты не позволяют даже по предварительным договоренностями вывезти раненых. К новому терминалу десантникам пришлось прорываться с боем.

Бойцы 80-й аэромобильной бригады дают достойный ответ нападавшим. Минувшей ночью военные пробились до аэропорта, выгрузили боекомплект, забрали раненых и утром вернулись на позиции.

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Успешно отработала и украинская артиллерия. Террористы понесли потери в технике, уничтожено несколько танков. Интенсивность вражеских обстрелов заметно снизилась.

Но противник успел запеленговать позиции артиллеристов. Вражеские снаряды из мощных пушек разбили машины и разрушили несколько блиндажей.

Теперь артиллеристы не засиживаются на месте и быстро меняют позиции. Пехотинцы готовятся к очередной ротации в аэропорту Донецка.