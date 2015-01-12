МИД Германии: Сегодняшняя встреча в "нормандском формате" вряд ли будет результативной (видео)

Об этом сообщает официальный Twitter немецкого внешнеполитического ведомства.

"Министр иностранных дел Штайнмайер перед началом встречи министров иностранных дел в формате "нормандской четверки") в Берлине: "Не уверен, что прогресс будет достигнут - но это будет неправильно не совершить попытку его достичь", - отмечается в сообщении.

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Перед началом встречи, Штайнмайер приветствовал министров иностранных дел из Украины, Франции и России.

Ранее в немецком МИДе заявили, что главы МИД "нормандской четверки" до сих пор не согласовали ключевые вопросы встречи в Астане, поэтому 15 января саммит по урегулированию украинского кризиса, очевидно, не состоится.