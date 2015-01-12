The Guardian: Саммит в Астане может не состояться из-за эскалации насилия на востоке Украины

Об этом пишут Шон Уокер и Оксана Гриценко в статье, которая называется «Саммит в Астане может не состояться из-за эскалации насилия на востоке Украины», опубликованной в британской газете The Guardian.

Пресс-секретарь канцлера Германии Ангелы Меркель сказал, что она не готова ехать в Казахстан, чтобы принять участие в запланированном на четверг саммите, и не поедет туда, если не увидит доказательств того, что Россия на самом деле выполняет свои обязательства по реализации ранее согласованного плана по установлению перемирия. Об этом сообщили после того, как в воскресенье Меркель поговорила с президентом России Владимиром Путиным по телефону.

Еще один лучик надежды на то, что саммит в Казахстане будет успешным, появился после того, как французский президент Франсуа Олланд поговорил с Путиным некоторое время назад и призвал отменить европейские санкции в отношении России, а также возобновить переговоры по поводу восточной Украины, пытаясь добиться реализации Минских мирных соглашений, достигнутых в сентябре прошлого года. Тем не менее, поскольку Франсуа Олланд в данный момент занят внутренними проблемами Франции, вполне возможно, что саммит, запланированный на четверг, не состоится. Министры иностранных дел четырех стран все же должны встретиться в Берлине в понедельник.

Президент Украины Петр Порошенко также говорил в субботу с Ангелой Меркель, признав, что на востоке Украины произошла «резкая эскалация конфликта» в течение последних дней.

Два украинских солдата были убиты и 20 ранены в субботу, по данным украинских властей. Погибли и трое мирных жителей, в том числе 14-летняя девочка, во время минометного обстрела в Луганской области в тот же день, как сообщает местная милиция.

Как украинские, так и российские власти заинтересованы в переговорах: украинские силы поняли, что не смогут победить сепаратистов военным путем, пока их поддерживает Россия, в то время как в самой России произошел экономический спад, и Москва не хочет предоставлять финансовую поддержку Донбассу.

Во время своего визита в Берлин на прошлой неделе премьер-министр Украины Арсений Яценюк сказал, что благодаря влиянию западных санкций российские власти изъявляют желание сесть за стол переговоров, но настаивает на том, что они должны выполнить три обязательных условия, о которых договорились в Минске: отдать Украине контроль над ее границами, перестать поставлять оружие сепаратистами, отвести свои войска и отозвать своих спецагентов.

Российские власти, в свою очередь, отрицают, что когда-либо отправляли войска и оружие в Украину, несмотря на все доказательства, которые говорят об обратном, и утверждают, что это Украина не выполняет условия Минских соглашений.

Яценюк заявил, что часто слышит: любая договоренность должна позволить Путину сохранить лицо. «Это звучит хорошо, было бы что сохранять, но это трудно сделать, если на лице – циничная маска», – заявил он.

Около 60% украинцев считают, что Киев должен воевать, чтобы вернуть территорию, об этом свидетельствуют результаты последнего опроса общественного мнения, а Порошенко усилил боевую готовность, которую эксперты называют «поигрыванием мускулами» с целью занять более сильное положение в преддверии переговоров.

На прошлой неделе президента сфотографировали во время стрельбы из пулемета на полигоне вблизи линии фронта. Он передал в распоряжение армии два новых военных самолета, бронетехнику и минометы. Во время пресс-конференции в конце декабря Порошенко сказал, что твердо верит в то, что мирное решение конфликта на Донбассе является наилучшим вариантом, но вопрос о введении военного положения в регионе не снимают с повестки дня на случай, если такое решение не будет найдено.

Украина планирует призвать около 200 тыс. молодых людей на военную службу в 2015 г., многие из которых заменят тех, кто сейчас служит в Донецкой и Луганской областях.

На оккупированных территориях разразилась борьба между различными группами повстанцев. Один из их командиров, известный как Бэтмен, был убит, попав в засаду, которую организовали силы Луганской Народной Республики, квази-государства, в котором он предположительно служил. Однако публично повстанцы по-прежнему настаивают на том, что никаких переговоров об их возвращении под контроль Киева быть не может.

The Guardian встретился с Игорем Стрелковым, самым известным лидером повстанцев, на концерте патриотической песни в Московской области в четверг вечером. Стрелков покинули Донбасс в августе, так как Москва, по-видимому, оказывала на него давление из-за его противоречивых тактик и формировавшегося культа личности.

«Война будет продолжаться», – сказал Стрелков. «Украинские власти несерьезно к этому относятся, они даже не предложили сделать русский вторым государственным. Путин и Порошенко ни за что не смогут договориться о чем-либо».

Когда его спросили, собирается ли он вернуться на поле боя, он нахмурился и, прежде чем окончить беседу, сказал: «Это не от меня зависит».

Источник, близкий к сепаратистам, сказал, что многие из них не знают, что будет дальше, но ясно одно – начался решающий период.

«Очень сложно делать какие-либо прогнозы, но в ближайшие две-три недели все решится так или иначе», – сказал источник.

Валентина Романова, украинский политолог, считает, что если президенты все же соберутся за круглым столом, эти переговоры могут оказаться более плодотворными чем те, которые были в прошлом году, благодаря их многоуровневому формату, а также благодаря тому, что чиновники из всех четырех стран изложили все детали сделки в письменном виде, а министры иностранных дел встречаются в Берлине на этой неделе.

«Если лидеры четырех стран поставят свои подписи под соглашением в Астане, оно будет иметь большую силу, чем Минское соглашение, которое не подписали ни Порошенко, ни Путин», – сказала она.