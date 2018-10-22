Украина заинтересована в сотрудничестве с Австралией в космических программах

Также Украина хочет активизировать сотрудничество с Австралией в сфере кибербезопасности.

Украина заинтересована в укреплении сотрудничества с Австралией в программах, имеющих отношение к космосу.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе украинского правительства, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе, находясь с рабочим визитом в Австралии, встретилась с министром иностранных дел Австралии Марис Пейн.

Вице-премьер отметила, что Украина заинтересована в усилении сотрудничества с Австралией по специфическим направлениям.

«Нам очень интересно активизировать сотрудничество в сфере кибербезопасности и участие в космических программах», - заявила Климпуш-Цинцадзе.

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Отдельное внимание было уделено вопросу соблюдения прав человека и свобод. Украина рассчитывает на поддержку Австралии как члена Совета ООН по правам человека для освобождения из-под стражи украинских политзаключенных и защиты прав коренных народов.

Кроме того, вице-премьер-министр сообщила, что в этом году 24 ноября в Киеве состоится Международный форум к 85-й годовщине Голодомора 1932-1933 годов «Украина помнит, мир признает».

«Годовщина Голодомора является трагической датой для украинцев, надеюсь, что Австралия присоединится к нам как в Киеве, так и в Канберре», - подчеркнула чиновник.

Как сообщал УНИАН, в марте этого года австралийское издание The West Australian написало, что Государственное космическое агентство Украины (ГКАУ) предложило построить космодром неподалеку от авиабазы Кертин, что в Кимберли - одном из округов Западной Австралии.

Реализация этой идеи поможет воплотить многолетнюю мечту Австралии иметь свой собственный пусковой комплекс.

Ракеты могут выводиться на орбиту с территории Западной Австралии уже не позднее чем через 5 лет, если руководство этого государства поддержит амбициозное предложение от правительства Украины.