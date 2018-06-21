Вехи недели. Обострение на Донбассе, борьба за кредиты и судьба Надежды

Новогодние и рождественские праздники не изменили ситуацию на Донбассе, там по-прежнему продолжается противостояние между сепаратистами и российскими военными (их численность украинский министр обороны Степан Полторак оценивает в 7,5 тысяч человек) и украинскими военными. Жертвами нарушения режима прекращения огня со стороны боевиков постоянно становятся мирные местные жители. Украинская армия продолжает наращивать боеспособность за счет поставок новой и реконструированной и снятой с консервации военной техники. Петр Порошенко убежден, что сегодня боеготовность ВСУ полностью восстановлена по сравнению с сентябрем 2014 года.

Тенденцией последних дней стали сообщения в социальных сетях об интенсификации боевых действий во всех основных горячих точках Донбасса, причем Донецк не стал исключением. Сомнительно, что речь идет о подготовке к широкомасштабному наступлению боевиков или ВСУ, скорее, создается необходимый информационный фон для переговоров по урегулированию на востоке Украины, которые запланированы в Астане на 15 января. Впрочем, окончательного согласия на участие в переговорах Владимир Путин пока так и не дал. Он лишь напомнил Ангеле Меркель, что выступает за политический диалог официального Киева с лидерами самопровозглашенных и не признанных даже Россией ДНР и ЛНР.

Украине предстоит напряженная борьба за жизненно важные кредиты, поскольку бюджет-2015 слишком далек от идеального, а ситуация в экономике страны остается напряженной. В этом вопросе все потенциальные кредиторы хороши – и МВФ, обычно выдвигающий неприятные для широких слоев населения условия кредитования, и государственные кредитные гарантии стран Запада, наподобие тех, на 500 миллионов евро, с которыми вернулся из Берлина Арсений Яценюк, и средства, которые может привлечь в нашу экономику Джордж Сорос. Опытный финансист рискует занять в умах украинцев место покойного Кахи Бендукидзе, однако далеко не факт, что его не лишенные авантюризма предложения найдут отражение в украинской государственной политике.

Кроме участия Петра Порошенко в Марше единства в Париже, показавшем, что Украину на равных воспринимают в когорте европейских государств, нашей власти необходимы и другие действия, демонстрирующие ее способность отвечать на неожиданные вызовы. Таким стала объявленная Надеждой Савченко голодовка, продолжающаяся уже целый месяц.

Сегодня украинским политикам и государственным деятелям имеет смысл забыть о политической прописке Надежды (явлении традиционно временном), и сосредоточить международные усилия на ее освобождении. Не исключаю, что неафишируемые переговоры с Кремлем по этому поводу идут, но Владимиру Путину в нынешней ситуации нет резона отпускать украинскую военнопленную. Даже в качестве жеста доброй воли на фоне стремительного падения не только цены на нефть, но и авторитета России в мире.

Евгений Магда