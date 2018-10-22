цей матеріал доступний українською

Порошенко призвал не слушать «сладких голосов», обещающих дешевый газ

16:44, 22 октября 2018
Политика
1740 2
Порошенко предупредил, что популисты поведут Украину обратно в российскую газовую кабалу / фото УНИАН

Как сообщается на сайте главы государства, соответствующее заявление он сделал во время встречи с коллективом Счетной палаты Украины.

Читайте такжеВ рейтинге кандидатов в президенты лидирует Тимошенко, Порошенко - на пятой строчке

«Послушайте сегодня обещания популистов удешевить газ в два, в три, в четыре, кое-кто договорился - в шесть раз снизить цену. Это можно сделать только путем возврата в российскую газовую кабалу», - заявил Порошенко.

«Едва-едва выбрались из этой кабалы и сейчас снова пытаются туда вернуть. Развернуть страну в так называемый «русский мир» я не позволю при любых обстоятельствах. Советую меньше слушать сладкие голоса псевдо-защитников. Почему? Потому что меда у них много, правды – мало, или может и вовсе нет», - подчеркнул глава государства.

Говоря о государственном гарантированном долге президент отметил, что больше всего кредитов набрали те политсилы, которые сегодня громче всех «защищают» простой народ.

«54 миллиарда долларов – вот общее долговое наследие, которое нагуляли сегодняшние «правдоборцы» в 2007-2013 годах, когда были властью соответствующие политические силы. Теперь за ними кто-то должен убрать, извините отдать», - подчеркнул президент.

Порошенко также напомнил, что Украина давно имела обязательства по урегулированию цены на газ – еще со времен, «когда Гройсман был мэром Винницы».

«Соответствующий меморандум с МВФ был подписан 31 октября 2008 года. Фонд тогда возглавлял Доминик Стросс-Канн, а кто в то время был Премьер-министром - очень легко заглянуть в Википедию. Но кто бы не был - подобные обязательства носят не персональный, а международно-правовой характер. Хотя обязательства и деньги брали одни, а возвращать деньги должны другие», - констатировал он.

Как сообщал УНИАН, 19 октября Кабинет министров объявил о повышении с 1 ноября тарифов на газ для населения на 23,5% - до 8550 грн за тыс. кубометров.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Подорожание газа для населения в Украине
Теги: #газ#Порошенко