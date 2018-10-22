Порошенко призвал не слушать «сладких голосов», обещающих дешевый газ

По словам президента, больше всего кредитов в свое время набрали те политсилы, которые сегодня громче всех «защищают» простой народ.

Президент Петр Порошенко призвал не верить популистам, которые обещают снижение цены на газ.

Как сообщается на сайте главы государства, соответствующее заявление он сделал во время встречи с коллективом Счетной палаты Украины.

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«Послушайте сегодня обещания популистов удешевить газ в два, в три, в четыре, кое-кто договорился - в шесть раз снизить цену. Это можно сделать только путем возврата в российскую газовую кабалу», - заявил Порошенко.

«Едва-едва выбрались из этой кабалы и сейчас снова пытаются туда вернуть. Развернуть страну в так называемый «русский мир» я не позволю при любых обстоятельствах. Советую меньше слушать сладкие голоса псевдо-защитников. Почему? Потому что меда у них много, правды – мало, или может и вовсе нет», - подчеркнул глава государства.

Говоря о государственном гарантированном долге президент отметил, что больше всего кредитов набрали те политсилы, которые сегодня громче всех «защищают» простой народ.

«54 миллиарда долларов – вот общее долговое наследие, которое нагуляли сегодняшние «правдоборцы» в 2007-2013 годах, когда были властью соответствующие политические силы. Теперь за ними кто-то должен убрать, извините отдать», - подчеркнул президент.

Порошенко также напомнил, что Украина давно имела обязательства по урегулированию цены на газ – еще со времен, «когда Гройсман был мэром Винницы».

«Соответствующий меморандум с МВФ был подписан 31 октября 2008 года. Фонд тогда возглавлял Доминик Стросс-Канн, а кто в то время был Премьер-министром - очень легко заглянуть в Википедию. Но кто бы не был - подобные обязательства носят не персональный, а международно-правовой характер. Хотя обязательства и деньги брали одни, а возвращать деньги должны другие», - констатировал он.

Как сообщал УНИАН, 19 октября Кабинет министров объявил о повышении с 1 ноября тарифов на газ для населения на 23,5% - до 8550 грн за тыс. кубометров.