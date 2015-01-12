За французскими терактами стоят интересы России - чеченский политик

Такое мнение во время прямого включения в "ТСН" в воскресенье, 11 января, высказал чеченский политик Ахмед Закаев.

"Меня могут обвинить в предвзятости, но факты говорят именно о том, что за этими акциями стоят интересы России", - отметил он.

"Европейский Союз, Европарламент… - все однозначно начали осуждать Россию за те военные преступления, которые Россия совершает в Чечне. И в это время один из самых приближенных людей Путина сказал, что в ближайшее время они сделают все, чтобы Запад в этом конфликте был на стороне России. И в 2001 году произошло нападение на Америку. И первым, кто позвонил в США, стал Путин. Он заявил, что Россия готова вступить в коалицию по борьбе с терроризмом, но и Чечню надо рассматривать в этом контексте", - сказал Закаев.

Он отметил, что Россия находится на пороге экономического кризиса, который потом может превратиться в политический.

Читайте такжеДжемилев: Теракты в Париже наиболее выгодны России

"Российские спецслужбы должны сделать все, чтобы враг был в лице так называемых исламских террористов. Они хотят найти общего врага с Западом, чтобы Запад снял эти санкции… Исходя с этого, я делаю выводы, что единственная страна, которая была заинтересована в этом теракте в Париже, - это Россия", - подчеркнул Закаев.

Политик отправил письмо во Францию, призывая ее президента Франсуа Олланда рассмотреть Владимира Путина как виновника трагических событий в Париже.

"Я говорил, что это одна из версий, которую должны учитывать при проведении расследования. Я знаю, что мое письмо дошло до администрации и взято на вооружение структурами, которые будут делать аналитические выводы… Если такого рода акции еще произойдут в Европе, это подтолкнет группу российских лоббистов призывать отменить санкции против РФ и взять их в коалицию по борьбе с общим противником", - сказал Закаев.