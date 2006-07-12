Ющенко: сближение ”Нашей Украины” и Регионов кажется мало оптимистичным

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает «мало оптимистичным» присоединение к антикризисной коалиции блока «Наша Украина».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал сегодня журналистам в Секретариате Президента.

«Общее впечатление таково, что в том формате коалиции, в котором она де-факто существует, такое сближение, мне кажется, мало оптимистичным», - отметил глава государства.

«Трудно объяснить избирателю этот шаг. Слишком большой дефицит аргументов», - добавил он.

В.ЮЩЕНКО отметил, что политический проект, в котором сойдутся симпатии населения на Востоке и на Западе, будет «большим политическим проектом».

Он подчеркнул, что не признает, когда политические силы даже не допускают сосуществования друг с другом.

Напомним, что сегодня лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ заявил, что процесс создания коалиции с участием “Нашей Украины” пошел.