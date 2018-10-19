Найдена связь Павелко с владельцем офшора, через который ФФУ вывела $1 миллион - "Схемы"

Журналисты заявляют, что ФФУ закупила из-за рубежа оборудование для производства травы для футбольных полей по завышенной цене, а разница осела на оффшорной компании.

Журналисты нашли связь между народным депутатом от «Блока Петра Порошенко», главой Федерации футбола Украины Андреем Павелко и оффшорной компанией, зарегистрированной в Объединенных Арабских Эмиратах, через которую из бюджета федерации якобы вывели более 1 миллиона долларов.

Об этом говорится в расследовании "Схем". Журналисты обнаружили, что в декабре 2016 года Андрей Павелко летал в Объединенные Арабские Эмираты, где провел встречу с номинальным директором компании S. D. T FZE Мохамедом Кайедом. Именно через эту компанию, считают журналисты, впоследствии дочерняя структура Федерации футбола Украины, возглавляемая Андреем Павелко, закупила из-за рубежа оборудования для производства травы для футбольных полей на общую сумму около 6 миллионов долларов. Журналисты обнародовали документы в подтверждение того, что по крайней мере в часть контрактов была заложена переплата в 20 процентов, из-а чего на счетах офшора якобы осело более миллиона долларов.

Сам Павелко сначала заявлял, что ему не известно о деятельности этой фирмы и не мог вспомнить ее названия. Впоследствии совместную фотографию депутата с директором офшора, гражданином ОАЭ журналисты нашли на странице последнего в соцсети Facebook.

"Второго человека на фото зовут Мохамед Кайед. Он - номинальный директор оффшора, через который Федерация футбола Украины вывела из своего бюджета не менее 30 миллионов гривен на закупках оборудования для производства травы для футбольных полей. Фото сделано в Эмиратах в декабре 2016 года, куда летал Павелко и встречался с директором оффшора Мохамедом. И тот оставил фотовоспоминание на своей странице в Фейсбук. Так, сразу после этой встречи, через созданную Мохамедом эмиратскую фирму - возглавляемая Павелко ФФУ прогнала более 180 миллионов гривен для закупки оборудования из Европы и Америки. Пятая часть этих денег осела на счетах этого оффшора в ОАЭ. В расследовании мы опубликовали контракты, которые об этом свидетельствуют", - написала руководитель "Схем" Наталья Седлецкая на своей странице в Facebook.

Фирма S. D. T, как заявляют «Схемы», закупала иностранное оборудование для завода, которым владеет ФФУ, а потом перепродавала такое же оборудование вместе с услугами транспортировки и ухода за настройкой украинской стороне – ООО «ФФУ Продакшн» (фирма, основана Федерацией) – на 20 процентов дороже, отмечают "Схемы".

В частности, журналисты проанализировали поставки оборудования от компаний Polytan (Германия), Eco Green Equipment (США) и Tufting machinery services (Великобритания) в 2017-2018 годах и подсчитали, что в целом по таким косвенным контрактам ООО «ФФУ Продакшн» могла переплатить более 1 миллиона долларов. Эти деньги из бюджета Федерации футбола Украины якобы осели на счетах арабского оффшора S. D. T.

Журналисты напоминают, что в мае этого года хакеры опубликовали в интернете десятки гигабайтов электронной переписки людей, связанных с Федерацией футбола Украины. Эта почта свидетельствует о завышении стоимости оборудования, которое закупили для завода ФФУ. Речь о косвенных контрактах с вышеупомянутыми зарубежными поставщиками через посредника – компанию S. D. T. – которые обошлись украинской стороне дороже на 20%. А это – сотни тысяч долларов.