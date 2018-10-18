В Раде призвали не распространять фейки о Кодексе из процедур банкротства

По словам Андрея Иванчука, уже начали распространяться спекуляции о том, что человека якобы "могут выселить из дома все забрать".

Вокруг принятого сегодня в целом Кодекса из процедур банкротства начали распространяться фейки и спекуляции, которые абсолютно не соответствуют действительности и вводят в заблуждение общество.

Об этом заявил соавтор кодекса, Председатель Комитета по вопросам экономической политики, заместитель руководителя фракции "Народный фронт" Андрей Иванчук в интервью журналистам, передает пресс-служба фракции.

Он отметил, что окончательный текст Кодекса, который состоит из четырех книг на 750 страниц, со всеми правками, которые были внесены в ходе второго чтения, появится на сайте Верховной Рады ориентировочно через неделю. Поэтому большое количество комментариев, которые появляются сейчас в информационной среде от различного рода экспертов, является часто недостоверными, искаженными или откровенно манипулятивными.

"Поэтому я бы попросил воздержаться от введения в заблуждение средств массовой информации и общества, потому что мы очень много во время рассмотрения во втором чтении в законопроекте изменили", - заявил Андрей Иванчук.

Так, соавтор Кодекса сообщил, что, например, в книге Кодекса о банкротстве юридических лиц существенно сокращены сроки, упрощенные процедуры, урегулировано много разногласий, которые были в действующем украинском законодательстве.

Во-вторых, в третьей книге о самоуправлении арбитражных управляющих, по его словам, были внесены беспрецедентные положения, например о том, что в Украине будет действовать одна самоуправляемая организация и сами арбитражные управляющие, которые все будут членами этой самоуправляющейся организации, сделают для себя кодекс этики и профессионализма.

"То есть мы получим профессионализм, честность в работе арбитражных управляющих", - подчеркнул Андрей Иванчук.

Четвертая книга регулирующего банкротство физических лиц, чего ранее, как отметил Иванчук, вообще не было в украинском законодательстве.

"Самое главное, что я хотел бы сообщить: только должник, только физическое лицо со своей собственной воле сможет начать процедуру банкротства физического лица. Ни один кредитор не может и не будет иметь права начать эту процедуру. Исключительно только должник. Если он захочет очиститься от кредитной истории, он сможет этим инструментом воспользоваться", - рассказал народный депутат.

Кроме того, по словам Андрея Иванчука, уже начали распространяться спекуляции о том, что человека якобы "могут выселить из ее дома все забрать".

"Это абсолютная чушь! В конечном тексте законопроекта вы увидите, что мы защитили физических лиц и в плане необходимого жилья для обеспечения собственных потребностей и членов семьи и тому подобное", - заявил Председатель Комитета по вопросам экономической политики.

Так же в Кодексе четко определено понятие "приближенных лиц" и урегулирован вопрос погашения должниками задолженности перед кредиторами.

Кредиторы боятся, что мы дадим избежать погашения обязательств. Этого не будет! Будут очень качественные европейские механизмы, которые будут обеспечивать и права кредиторов", - подчеркнул Иванчук.

По словам председателя Комитета, так же появились огромные спекуляции вокруг вопроса валюты в Кодексе.

"Мы это тоже предусмотрели. Когда начинается процедура (банкротства) никаких валютных рисков не будет. Это все будет переводиться на момент оформления этих договоров и начала процедур в национальной валюте – гривне", - подчеркнул автор.

Председатель Комитета по вопросам экономической политики призвал всех обосновывать свои комментарии исключительно на конечном варианте текста принятого закона и не прибегать к спекуляциям.

"Потому что все, что сейчас происходит в информационном пространстве, честно, не то что смешно, это оскорбительно, потому что всего этого там нет. Люди непрофессионально комментируют какие-то вещи, пугают людей", - отметил он.

"Я всех поздравляю с победой! Украина получила чрезвычайно важный закон, чрезвычайно важную реформу. И в следующем году мы получим официальное решение Мирового банка и Украина получит свое достойное место в рейтинге Всемирного банка "Легкость ведения бизнеса", - подытожил Андрей Иванчук.

Как известно, сегодня Верховная Рада приняла в целом прогрессивный и реформаторский законопроект – Кодекс из процедур банкротства (№ 8060), который улучшит позицию Украины в рейтинге Всемирного банка Doing business на 10 позиций, а в рейтинге восстановления платежеспособности на 100 позиций.