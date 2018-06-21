Украинский интерес. Неожиданный союзник, казус в Берлине и примерка к Астане

В условиях войны появление союзника традиционно рассматривается позитивно. Поэтому претендующая на программный характер статья Джорджа Сороса в Financial Times в Киеве была воспринята с немалым воодушевлением, ведь один из самых известных финансистов (слово «спекулянт» не станем использовать по этическим соображениям) предложил Европейскому Союзу пересмотреть методологию оказания помощи Украине, учитывая особую ситуацию в нашей стране. Интересно, что господин Сорос во многом совпал в позиции с президентом Литвы Далей Грибаускайте, не без оснований претендующей на роль самого последовательного союзника Украины в ЕС. Интересно, каков интерес господина Сороса в этой ситуации, поскольку он отличается приверженностью к игре по-крупному (одна давнишняя атака на британский фунт чего стоит), и вряд ли решил на старости лет заняться альтруизмом. Показательно, что Европейская Комиссия уже прозрачно намекнула на готовность прокредитовать весной 2015-го Украину на 1,8 миллиарда евро.

Но заявление Сороса для Украины в любом случае оказалось весьма своевременным. Тем более - на фоне вспышки исламского терроризма во Франции, выразившемся в расстреле редакции сатирической газеты Charlie Ebdoe и последующей цепи террористических проявлений. Этот кризис может стать серьезнейшим испытанием для испытывающего проблемы с рейтингом президента Франсуа Олланда и способен заставить европейские государства серьезно изменить внутреннюю политику. Для Украины критически важно демонстрировать не только солидарность в борьбе с терроризмом, но и приверженность европейским ценностям. Эффективнее всего это сделать через осуществление многократно обещанных на политическом уровне полномасштабных реформ.

Арсений Яценюк побывал в фактической столице европейской политики, которой является Берлин. Там ему удалось не только получить кредитные гарантии немецкого правительства на 500 миллионов евро, но и спровоцировать скандал неаккуратным толкованием исторических событий, слишком известных, чтобы фраза премьера крупного европейского государства могла остаться незамеченной. Отметим, что министр информации не удосужился отреагировать на обсуждение казуса, связанного с непосредственным начальником, да и реакция пресс-службы Кабинета Министров оставляет желать много лучшего. Официальные лица в Украине сказали немало правильных слов о ведущейся против нашей страны гибридной войне, но при этом продолжают жить по законам мирного времени. Резонные заявления Арсения Яценюка о чрезвычайных вызовах для Украины и необходимости инвестировать в модернизацию украинской газотранспортной системы потерялись из-за неоднозначного толкования им отношений в треугольнике Россия – Украина – Германия.

Следом за украинским премьером в Берлин прибыл президент Казахстана – говорить с Ангелой Меркель о перспективах урегулирования на Донбассе. Перед вылетом в Берлин Нурсултан Назарбаев провел переговоры с Владимиром Путиным, и в этом нет ничего удивительного. Похоже, привлечение аксакала постсоветской политики, интенсивно сотрудничающего с Западом, может стать катализатором в процессе поиска урегулирования. Россия пока ограничила интенсивность заявлений по ситуации на Донбассе, но направила туда очередной «гуманитарный конвой». Ангела Меркель выглядит непреклонной в нежелании отменять санкции до того момента, пока Россия не пойдет на уступки. Поскольку политические консультации дипломатов пока не привели к конкретному результату, 12 января главы внешнеполитических ведомств стран Нормандского формата попытаются договориться о переговорах в столице Казахстана.