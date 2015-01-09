США обеспокоены переводом Савченко в одиночную камеру - Госдеп
21:32, 09 января 2015Политика
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Вашингтон обеспокоен переводом украинской летчицы Надежды Савченко на одиночное заключение, заявила в пятницу официальный представитель Госдепартамента США Джен Псаки.
США призвали российскую власть освободить Савченко / mosvedi.ru
"Мы выражаем обеспокоенность в связи с переводом украинки Надежды Савченко на одиночное заключение", - сказала Псаки на регулярном брифинге, сообщает РИА Новости.
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Она вновь призвала российские власти к немедленному освобождению Савченко.
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