США обеспокоены переводом Савченко в одиночную камеру - Госдеп

21:32, 09 января 2015
Политика
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Вашингтон обеспокоен переводом украинской летчицы Надежды Савченко на одиночное заключение, заявила в пятницу официальный представитель Госдепартамента США Джен Псаки.

госдеп / mosvedi.ru

"Мы выражаем обеспокоенность в связи с переводом украинки Надежды Савченко на одиночное заключение", - сказала Псаки на регулярном брифинге, сообщает РИА Новости.

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Она вновь призвала российские власти к немедленному освобождению Савченко.

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