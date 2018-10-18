Рада сегодня рассмотрит в первом чтении проект Госбюджета на 2019 год (трансляция)

Первым вопросом парламент должен завершить рассмотрение проекта Кодекса процедур банкротства.

Сегодня Верховная Рада Украины рассмотрит в первом чтении проект Госбюджета на 2019 год.

Как передает корреспондент УНИАН, первым вопросом парламент должен завершить рассмотрение проекта Кодекса процедур банкротства.

После этого депутаты рассмотрят несколько вопросов для включения их в повестку дня и принятия решения уже сегодня. Среди них, в частности, законопроект об особенностях пользования Андреевской церковью и законопроекты о противоминной деятельности.

Читайте такжеВ Раде зарегистрировали законопроект о передаче Андреевской церкви Вселенскому патриархату

Также в этом блоке есть законопроекты, которые касаются запрета «русского мира» в Украине, а также законопроект относительно предприятий железнодорожного транспорта, имущество которых размещено в районе проведения операции Объединенных сил.

Среди прочего, также будет рассматриваться законопроект об ответственности за незаконное пересечение государственной границы.

В то же время, в 12.30 планируется перейти к рассмотрению вопросов Госбюджета Украины. В этом блоке - сам законопроект о главном финансовом документе Украины, а также, в частности, законопроект о внесении изменений в Бюджетный кодекс.

Кроме того, к рассмотрению сегодня планируются еще ряд законопроектов, которые касаются изменений в бюджет текущего года и о введении среднесрочного бюджетного планирования.

Также в повестке дня - законопроект об Учреждении бизнес-омбудсмена.