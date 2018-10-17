Рада сегодня рассмотрит проект Кодекса Украины по процедурам банкротства (трансляция)
10:28, 17 октября 2018Политика
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Также в среду в повестке дня - ряд ратификаций международных соглашений.
Сегодня в Раде будут рассматриваться изменения в Уголовный кодекс Украины / фото УНИАН
Сегодня Верховная Рада Украины будет рассматривать во втором чтении проект Кодекса по процедурам банкротства.
Как передает корреспондент УНИАН, среди законопроектов о ратификации международных соглашений, которые также будут на рассмотрении, - те, которые касаются сотрудничества с Турцией, Великобританией и Австрией.
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В частности, соглашения с Турцией и Великобританией касаются избежания двойного налогообложения.
Среди прочего, сегодня будут рассматриваться изменения в Уголовный кодекс Украины относительно освобождения от уголовной ответственности судьи, а также ряд вопросов по проведению парламентских слушаний и утверждению рекомендаций тех слушаний, которые уже состоялись.
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