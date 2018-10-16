Областные государственные администрации нужно ликвидировать – Андрей Садовый

По убеждению политика, это серьезно уменьшит бюджетную нагрузку.

Вместо областных государственных администраций – небольшие офисы, которые будут помогать городам координироваться с правительством. Такой вариант оптимизации государственного управления и сокращения расходов из бюджета лидер "Объединения "Самопомич" и городской голова Львова Андрей Садовый предложил во время встречи со студентами Сумского государственного университета.

Андрей Садовый встретился со студентами, чтобы презентовать свое видение развития Украины и услышать о проблемах, которые беспокоят молодежь. В частности, студентов интересовали возможности увеличения государственного бюджета.

"Бюджет страны – примерно 1 триллион гривен. Он не такой, как хотелось бы, денег лишних нет. Но если мы начнем внедрять цифровую экономику, тогда есть шанс его увеличить. Так мы сможем существенно сократить количество людей, работающих в государственном управлении. Считаю, что в Украине нужно ликвидировать областные государственные администрации как власть. Пользы от них нет. Основную ставку нужно делать на города. А вместо ОГА должны быть небольшие офисы, которые должны быть в подчинении правительства и помогать городам иметь лучшую координацию с Кабинетом Министров", – поделился Андрей Садовый.

По его убеждению, это серьезно уменьшит бюджетную нагрузку, высвободит средства, которые можно будет инвестировать в технологии, которые дадут наибольший "выхлоп" для страны.

Добавим, в государственном бюджете на текущий год для областных государственных администраций правительство предусмотрело почти 10 миллиардов гривен. Это на 43,5% больше, чем было в 2017 году.