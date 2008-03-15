Балога напомнил Яценюку, что все под Богом ходят (письмо главы СП)

Глава Секретариата Президента Виктор Балога написал письмо спикеру Верховной Рады Арсению Яценюку. Послание касается церкви, которая была открыта в одном из кабинетов парламента в январе 2008 года силами депутатов Игоря Рыбакова из БЮТ и Валерия Малышева из Партии регионов.

Письмо можно было бы представить как личную переписку Балоги с Яценюком, если бы оно не было оформлено на бланке главы секретариата Ющенко, отмечает Украинская правда, которой стало известно о письме из собственных источников.

События вокруг обустройства православной часовни в административном здании Верховной Рады Украины по ул. Садовая 3-я, Балога считает “нездоровой суматохой, которую создают отдельные личности”.

Также Балога просит Яценюка “ с пониманием отнестись к этой проблеме и учесть то, что отмеченная каплица уже освящена”. И рекомендует: “не стоит создавать проблемы там, где ее нет. Ведь все мы ходим под Богом”.