Ярош пригрозил взорвать гранату в Раде (видео)

В беседе с журналистами Ярош заявил, что придет на очередное заседание Верховной Рады с гранатой в кармане. Он добавил, что чувствует себя спокойнее рядом с некоторыми депутатами, имея при себе оружие.

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«Для меня пребывание там, тем более в одном зале с откровенными врагами Украины, — это дискомфорт, — заявил лидер украинских националистов. — Не, ну у меня есть граната, я ее брошу в крайнем случае. Серьезно, с собой ношу. Они не имеют права обыскивать нас, народных депутатов. Охрана спрашивает, есть ли у меня с собой оружие, а я отвечаю, что нет, и прохожу», передает Lenta.ru.