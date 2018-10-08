Мэру Черкасс сообщено о подозрении в злоупотреблении властью

По данным прокуратуры, из-за действий мэра город недополучил более 447 тыс. грн дохода.

Городскому голове Черкасс Анатолию Бондаренко объявлено о подозрении в злоупотреблении властью.

По данным пресс-службы прокуратуры Черкасской области, сегодня, 8 октября, правоохранители сообщили о новом подозрении мэру Черкасс в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью, то есть умышленное, с целью получения любой неправомерной выгоды для юридического лица, использование служебным лицом власти вопреки интересам службы, повлекшее тяжелые последствия для охраняемых законом общественных интересов) Уголовного кодекса Украины.

Согласно сообщению, досудебным расследованием установлено, что подозреваемый, являясь должностным лицом органа местного самоуправления, в июле 2017 года подписал и направил в суд письмо об отзыве апелляционной жалобы по хозяйственному делу по иску Черкасского городского совета к частному предприятию, которое занимается строительством, о взыскании задолженности в связи с неисполнением указанным предприятием условий договора аренды относительно сроков начала строительства и расторжения договора.

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«На основании указанного выше письма Киевским апелляционным хозяйственным судом апелляционная жалоба Черкасского городского совета оставлена без рассмотрения, что сделало невозможным взыскание с арендатора задолженности в бюджет города. Указанными действиями городского головы причинены тяжелые последствия охраняемым законом общественным интересам в лице Черкасского городского совета в виде недополученных доходов общего фонда бюджета города Черкассы в размере более 447 тыс. грн», - говорится в сообщении.

По сведениям прокуратуры, в настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения, а также проводятся все необходимые следственные действия, направленные на полное, всестороннее и объективное исследование всех обстоятельств уголовного производства и принятие окончательного процессуального решения в соответствии с требованиями уголовного процессуального законодательства.

В прокуратуре отметили, что за совершение указанного уголовного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 6 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, со штрафом от пятисот до одной тысячи не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Как сообщал УНИАН, 4 октября мэру Черкасс Анатолию Бондаренко было объявлено о подозрении в создании искусственных препятствий в работе депутатов Черкасского городского совета.