Сегодня в Берлине будут договариваться о встрече в "нормандском формате" по Украине
Сегодня в Берлине состоятся переговоры с участием руководителей политических департаментов внешнеполитических ведомств Украины, России, Германии и Франции.
Об этом УНИАН сообщил спикер МИД Украины Евгений Перебыйнис.
Украину на встрече будет представлять директор Департамента политики и коммуникаций МИД Украины Алексей Макеев.
По словам Перебыйноса, представители МИД Украины, России, Германии и Франции обсудят подготовку встречи глав внешнеполитических ведомств. Перебыйнис отметил, что дата такой встречи пока не известна.
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Как сообщал УНИАН, заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин заявил, что на встрече в Берлине будет обсуждаться весь спектр вопросов по урегулированию ситуации в Украине. Российский МИД на этой встрече будет представлять директор второго департамента стран СНГ Виктор Сорокин. "Встреча будет посвящена обсуждению всех вопросов, но среди прочего будут обсуждаться вопросы, связанные с Минскими договоренностями", - сообщил Карасин.
29 декабря президент Украины Петр Порошенко заявил, что 15 января в столице Казахстана Астане состоится встреча в «нормандском формате».
Участниками переговоров в «нормандском формате» является президент Украины, канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Франсуа Олланд, президент РФ Владимир Путин.