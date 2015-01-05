Сегодня в Берлине будут договариваться о встрече в "нормандском формате" по Украине

Об этом УНИАН сообщил спикер МИД Украины Евгений Перебыйнис.

Украину на встрече будет представлять директор Департамента политики и коммуникаций МИД Украины Алексей Макеев.

По словам Перебыйноса, представители МИД Украины, России, Германии и Франции обсудят подготовку встречи глав внешнеполитических ведомств. Перебыйнис отметил, что дата такой встречи пока не известна.

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Как сообщал УНИАН, заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин заявил, что на встрече в Берлине будет обсуждаться весь спектр вопросов по урегулированию ситуации в Украине. Российский МИД на этой встрече будет представлять директор второго департамента стран СНГ Виктор Сорокин. "Встреча будет посвящена обсуждению всех вопросов, но среди прочего будут обсуждаться вопросы, связанные с Минскими договоренностями", - сообщил Карасин.

29 декабря президент Украины Петр Порошенко заявил, что 15 января в столице Казахстана Астане состоится встреча в «нормандском формате».

Участниками переговоров в «нормандском формате» является президент Украины, канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Франсуа Олланд, президент РФ Владимир Путин.