Лидер "донских казаков" провозгласил Путина императором

Такое заявление в интервью антрацитовском телевидению сделал главарь "казаков" Николай Козицын, сообщает Informator.

Также он сказал, что не собирался создавать на Донбассе "казацкие республики". "Мы не собирались провозглашать "Донскую республику", это утопия.

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Мы говорим, что мы в составе Российской империи и сегодня мы считаем Путина императором своим", - сказал Козицын.