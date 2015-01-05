Лидер "донских казаков" провозгласил Путина императором
00:11, 05 января 2015Политика
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"Донские казаки", которые принимают активное участие в войне на Донбассе на стороне пророссийских боевиков, считают Владимира Путина своим императором.
REUTERS
Такое заявление в интервью антрацитовском телевидению сделал главарь "казаков" Николай Козицын, сообщает Informator.
Также он сказал, что не собирался создавать на Донбассе "казацкие республики". "Мы не собирались провозглашать "Донскую республику", это утопия.
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Мы говорим, что мы в составе Российской империи и сегодня мы считаем Путина императором своим", - сказал Козицын.
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