Суд запретил демонтаж мемориальной доски Шевелеву в Харькове - юрист

Об этом рассказал истец, юрист Ростислав Небельський, передает Радио Свобода.

«Коллегия судей постановила отменить решение Харьковского городского совета и распоряжения харьковского городского головы Геннадия Кернеса от 25 сентября 2013 года по мемориальной доске Шевелеву, которые открыли путь ко всем известным событиям вандализма», - рассказал Небельський.

«Теперь тем, кто занимается установлением мемориальной доски не нужно будет брать никаких официальных согласований от городских властей. У нас уже все есть. Будем считать, что вандалы разбили доску и как любой памятный знак мы можем его восстановить. Единственное, что мы эту доску должны устанавливать в пределах тех эскизов, которые были в 2011 году утверждены городским советом», - отметил Небельський.

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Также юрист сообщил, что это судебное решение открывает новые аргументы для ведения уголовного производства по факту уничтожения мемориальной доски Шевелеву.

Как сообщалось, в Харькове по инициативе ряда общественных организаций установили мемориальную доску известному филологу Юрию Шевелеву. 25 сентября на сессии горсовета депутаты постановили ликвидировать доску. Вскоре ее разбили неизвестные.