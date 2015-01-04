При выезде из зоны АТО пассажиров будут проверять еще тщательнее и ограничат движение грузов

Президент Петр Порошенко встретился с руководителями силовых ведомств и заявил, что активизация террористов на Донбассе требует от украинских сил решительных действий, об этом сообщает ТСН.

В частности, Порошенко поручил усилить контроль на пропускных пунктах, чтобы могли проходить лишь оформленные грузы зарегистрированных предприятий.

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Попасть в Украину можно будет только через семь транспортных коридоров. Другие пути перекроют.

"Позиция, чтобы наконец движение осуществлялось исключительно по пропускам, выданным антитеррористическим центром и руководством АТО, и только для физических лиц. Перемещение грузов будет полностью ограничено", - подчеркнул президент.

Работники СБУ будут контролировать, чтобы боевики не могли провезти контрабанду, на которой зарабатывают, а также провезти оружие для терактов в мирных городах.