Конкуренцию Черновецкому может составить только сама Тимошенко?

Вчера Виктор Ющенко своим указом отстранил Леонида Черновецкого от исполнения полномочий главы Киевской городской государственной администрации сроком на 15 дней. Президент образовал комиссию для проведения служебного расследования и назначил ее председателем вице-премьер-министра Ивана Васюника. Этому предшествовало заседание правительства, на котором было принято решение обратиться к Президенту с просьбой освободить Черновецкого от должности главы КГГА. Напомним, что с 7 марта Черновецким занимается и Временная следственная комиссия парламента. Чем закончится такое массированное наступление на киевского мэра? Что решают эти 15 дней, на которые Президент отстранил Черновецкого? Об этом УНИАН спросил экспертов. Вадим Карасев, политолог: ЧЕРНОВЕЦКИЙ МОЖЕТ БЫТЬ ПОСТЕПЕННО ВЫВЕДЕН ИЗ БОЛЬШОЙ ИГРЫ... Отстранение на пятнадцать дней - это не проблема Черновецкого, а решение проблемы реакции Президента на проблему Черновецкого. Если бы не было никакой реакции Президента, то за несколько дней в фокусе критики оказался бы сам Президент. Это решение имело адресатом не только Черновецкого, но и Президента. Чтобы никто не обвинил Секретариат в поддержке киевской власти, которая непопулярна у части элиты и у простых киевлян. Отстранение Черновецкого и его предварительное согласие на добровольный отпуск на время работы комиссии Секретариата могут свидетельствовать, что Черновецкий не драматизирует ситуацию и готовый к “объективной деятельности” комиссии. Это свидетельствует и о том, что в случае неблагоприятных выводов комиссии, он может быть постепенно выведен из большой игры и может уже просто не вернуться на должность. Но такое невозвращение Черновецкого будет уже не результатом давления на него Кабмина и не результатом деятельности комиссии, а превентивным решением Президента. Если результаты комиссии не будут компрометировать Черновецкого, он вернется на свою должность. И при этом будет отмечаться, что он 15 дней не был при власти, и не мешал комиссии работать.

Верховная Рада голосовать за перевыборы мэра не будет. 226 голосов за перевыборы не наберется, ну не думаю, что блок Литвина будет расчищать площадку киевского “местоблюстителя” власти для того же Луценко или Кличко. У блока Литвина есть свой кандидат на должность мэра. Основная интрига будет разворачиваться вокруг комиссии по расследованию деятельности Черновецкого.

Почему Секретариат не отмежевывается от Черновецкого? Это не любовь, это - тактическая игра, потому что на столичном поле он наиболее безопасен. Сегодня нет кандидата на должность мэра, не связанного с ни одной политической группой. У Черновецкого есть собственный клан, и это позволяет ему быть равноудаленным от основных политических группировок, которые работают на центральной политический арене. Если расчистить столичное поле, на него придет или политический союзник Тимошенко, или сама Тимошенко, или фигуры, которые будут лишней головной болью для президентской стороны. Пролонгация Черновецкого в киевской власти не дает возможности сместить равновесие. Потому Президент заинтересован в статус-кво. Выбить Черновецкого - это отдать столичный ресурс Кабмину и Тимошенко. Киев - это Киев, киевский мэр - это киевский мэр. Возможно, что по его примеру пойдут Харьков, Днепропетровск. И тогда возможен феномен, который известен в истории как “триумфальная поступь советской власти по стране”. И власть Тимошенко пойдет по стране уже по горизонтали, охватывая города и мегаполисы.

Виктор Небоженко, политолог: Я НЕ ДУМАЮ, ЧТО БАЛОГА МОЖЕТ ПОЛЮБИТЬ КОГО-ТО МУЖСКОГО ПОЛА... Черновецкий не умеет управлять городом. Люди из его окружения пытаются обманывать население по поводу того, какой он добрый, - и это наиболее ужасная часть его управленческой пирамиды. Они крадут земли, пытаются дергать за ниточки. Но что-то сделать, установить справедливость невозможно. Потому что ведущая политическая сила БЮТ, популярная в столице, не имеет своего кандидата. Даже если действующий мэр соберет десять процентов, то это позволит ему выйти во второй тур, а там уже как карта ляжет. Единственный выход, который бы позволил разрубить этот узел, это кандидатура самой Тимошенко, которая бы могла стать и воином, и мечом одновременно. К президентским выборам она могла бы организовать внеочередные киевские выборы и тогда организовала бы и свое большинство, и стала бы мэром. Но Черновецкий понимает, что Юлия Владимировна имеет другие планы и не будет отвлекаться на столичные выборы.

После 2004 года всем стало понятно: тот, кто владеет Киевом, тот имеет чрезвычайно мощный ресурс, позволяет или не позволяет политическим силам манипулировать Киевом в любом вопросе. Тот, кто не имеет влияния на Киев, не может рассчитывать на политическую перспективу. Сейчас между всеми политическими силами в вопросе столицы поддерживается равновесие.

Относительно сантиментов Секретариата Президента к мэру... Я не думаю, что Балога может полюбить кого-то мужского пола. И я думаю, что мы вскоре удивимся, как будет вести себя Секретариат с несчастным Черновецким...

На самом деле мэру ничего не угрожает. Нужно отдать ему должное. Как бы там БЮТ не кричал по поводу несправедливости, они активно участвуют в том дерибане земли и строительных аферах. 25 процентов они имеют с любой раздачи, а остальные делят между собой “победители”. И ясно, что Тимошенко хочет изменить ситуацию, чтобы они имели 75 процентов, а 25 - те, кто проиграл. А ради этого ей самой нужно идти на мэра. Никто, кроме нее, не получит большинства. Она человек-оркестр. Она может стать премьером, спикером, мэром и Президентом. Но кроме нее, в БЮТе нет ни одного живого существа. Все находятся от нее за тысячу километров.

Андрей Ермолаєв, политолог: ЮЩЕНКО БЕРЕТ ТАЙМ-АУТ, ПОТОМУ ЧТО ОН ХОЧЕТ СОХРАНИТЬ ВЛИЯНИЕ НА КИЕВСКУЮ ВЛАСТЬ Критическую ситуацию, которая возникла вокруг мэра, можно рассматривать в нескольких измерениях. Есть борьба за вкусные фрагменты экономической и политической власти. Потому инвесторы и политики борются за это всеми методами, в том числе и развенчивая своего конкурента. Черновецкий - лишь конкурент. И кто бы не оказался на должности мэра после 2006 года, он имел бы такую же конкуренцию. Борьба за местную власть разворачивалась не только в столице, просто изменился фокус борьбы. То же происходит в Харькове, Виннице, где угодно. Используется персональный компромат на мэра, его команду. Конкуренция в компрометации разворачивается между Ющенко и Тимошенко. В этой борьбе интересно, какие аргументы будут использоваться. БЮТ будет приводить аргументы административно-правового порядка: несоблюдение процедур, порядок утверждения проектов. А комиссия, созданная Президентом, может идти другим путем: оценка социально-экономического состояния, природа коррупции и интересы участников киевского бизнеса. Думаю, что в ответ на аргументы, которые предоставляет Кабмин об административно-процедурных нарушениях, Секретариатом будет выдано много информации о неправовых коррупционных деяниях финансово-промышленных групп, как из окружения мэра, так из команды БЮТ и других команд. Тем более, что в действительности ответственность за город несет и власть, и бизнес-класс. В конце концов, бизнесмены в сфере строительства, архитектуры, участники тендеров также отвечают за то, что происходит в городе.

Черновецкому пока еще ничего не угрожает. Чтобы принимать решение относительно мэра, аргументы с правовой точки зрения должны быть безукоризненные. Вынудить Президента принять неправовое решение - это вызывать кампанию по дискредитации Президента. К тому же, учитывая кризис в коалиции, у президентской команды нет мощного противовеса действующему мэру. Кандидаты, которые фигурируют на должность мэра, - Кличко, Луценко - вряд ли будут ориентованы персонально на Ющенко. Они или будут играть в свою игру, или будут подыгрывать Кабинету министров на перспективу будущих президентских выборов. Ющенко берет тайм-аут, потому что он хочет сохранить влияние на киевскую власть.

Опрашивала Маша Мищенко