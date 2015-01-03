На Донбассе среди боевиков воюет работник МЧС России (фото)
Один из работников МЧС Российской Федерации Сергей Дмитриев сейчас "служит" в рядах террористической организации "ДНР".
Об этом сообщает "Донецкая правда".
Служит он в городе Саратов в областном государственном учреждении «Служба спасения Саратовской области» МЧС Российской Федерации на должности спасатель.
Сергей Сергеевич Дмитриев 1990 года рождения.
Еще год назад такими как Сергей Дмитриев восхищалась вся Россия – он вместе с сотнями других молодых людей отправился на Дальний Восток, чтобы спасать города от затопления. Для этого Сергей взял отпуск и поехал в затопленный Комсомольск-на-Амуре. В октябре 2014 года он даже получил от главы МЧС РФ Владимира Пучковамедаль «За отличие в ликвидации последствий ЧС».
Вернувшись в Саратов с Дальнего Востока, спасатель Дмитриев решил несколько изменить профиль работы, и он возглавил региональное отделение «Союза добровольцев России», которое якобы занимается сбором и отправкой на юго-восток Украины гуманитарной помощи.
Читайте такжеВчера боевики четыре раза обстреляли позиции сил АТО в районе Мариуполя
С июля по ноябрь 2014 года Сергей Дмитриев вновь взял отпуск и поехал на восток Украины.
На этот раз цель отпуска была несколько иная - если на Дальнем Востоке Дмитриев спасал людей, то на Востоке Украины Дмитриев людей убивал.
Убивал «отпускник» своих же братьев-славян.
В прошлом году террориста Дмитриева видели в Донецке в террористической группировке «Моторолы» и в Луганске в известной своей жестокостью группировке «Призрак».
За особые усердия в убийствах мирных украинских граждан Сергей Дмитриев даже поощрялся главарем террористической группировки «Призрак» Мозговым.