По состоянию на 19:00 в зоне АТО не погиб ни один военнослужащий
21:36, 01 января 2015Политика
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По данным АТЦ, боевики за день совершили 12 обстрелов позиций украинских военных. Сегодня в зоне АТО не погиб ни один украинский военнослужащий.
За первые 19 часов нового года потерь нет / Фото УНИАН
Об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявил спикер АТО Андрей Лысенко.
"По состоянию на 19:00 в первый день нового года в зоне АТО не погиб ни один украинский военный", - сказал он.
Читайте такжеВ результате обстрела боевиков на Луганщине погиб мирный житель, двое ранены - МоскальНапомним, по данным АТЦ, боевики за день совершили 12 обстрелов позиций украинских военных. В районе Волновахи силы АТО уничтожили беспилотник боевиков.
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