По состоянию на 19:00 в зоне АТО не погиб ни один военнослужащий

Об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявил спикер АТО Андрей Лысенко.

"По состоянию на 19:00 в первый день нового года в зоне АТО не погиб ни один украинский военный", - сказал он.

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