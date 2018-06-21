Вехи года. Перезагрузка Украины, выборы дуплетом и становление армии

Год Лошади Украина проскочила галопом, при этом из президентского седла бесславно вылетел Виктор Янукович, попытки которого напомнить о себе вызывают чувство глубокого недоумения. Неспособность власти организовать диалог с протестующими на Евромайдане привела к кульминации революционных событий – гибели Небесной сотни и стремительному изменению государственного устройства страны. Превращение Украины в парламентско-президентскую республику не стало определяющим для тех, кто называет себя политической элитой, но может способствовать возвращению Украины в семью европейских народов.

Потеря Крыма и разжигание противостояния на Донбассе (в обеих украинских регионах была использована технология «кривое зеркало») стали определяющими для Украины в минувшем году, заставили политиков действовать, а не только заявлять, искать адекватные ответы на беспрецедентные вызовы, которые поставило перед ними развитие ситуации. К сожалению, отсутствие системных реформ на протяжении независимости привело к огромным потерям – человеческим жертвам и многомиллиардному ущербу отечественной экономике. Украина устояла чудом в условиях гибридной войне. Причина отказа от капитуляции очевидна – неравнодушие обычных граждан, воспринимающих сине-желтый флаг в качестве важного для них символа. Проще всего обвинять в этой ситуации руководителей страны, но не будем забывать, что кризис, который переживает наша страна, беспрецедентен для нее. Собственно, и весь цивилизованный мир называет происходящее в Украине острейшей европейской проблемой после окончания Второй мировой войны.

Система власти в Украине прошла полную перезагрузку. Петр Порошенко выиграл президентские выборы в первом туре, который прошел в последнее воскресенье мая. Политический ландшафт изменился за первую половину 2014-го настолько, что недавние фавориты рейтингов – Виктор Янукович и Виталий Кличко – не баллотировались (Виталий Владимирович утешился полноправным управлением в Киеве), а Юлия Тимошенко участием в президентской кампании скорее потешила собственное самолюбие, чем добилась реального политического успеха. Порошенко приходится нести немалый груз ответственности, его часто и не без оснований критикуют, но это мало влияет на публичную активность главы государства.

Досрочные парламентские выборы прошли по старому избирательному закону, а подсчет голосов продолжался необычно долго – до предельно обозначенного в законе 10 ноября. Верховная Рада седьмого созыва не стала менять избирательный закон, поэтому по 27 избирательным округам не были избраны мажоритарщики. Еще несколько итогов выборов: отсутствие в новом парламентском созыве коммунистов и других представителей левых сил, массовый призыв в парламентарии участников АТО и гражданских активистов, минимизированное присутствие перекрасившихся в «Оппозиционный блок» вчерашних «регионалов», вытеснивших на обочину Сергея Тигипко. Восьмой парламентский созыв успел оперативно сформировать руководство Верховной Рады, утвердить премьера, состав правительства и его Программу действий и принять не без скандала бюджет-2015. Коалиция «Европейская Украина», заявленная в формате конституционного большинства, пока не может похвастаться сданными экзаменами на прочность и эффективность.

Важнейшим событием стало восстановление украинских Вооруженных Сил. Хотя в Крыму большинство расквартированных украинских военных показали себя не с лучшей стороны, полковник Мамчур, экипажи некоторых кораблей ВМСУ, морские пехотинцы подарили надежду. На востоке тогдашнему министру обороны Михаилу Ковалю приходилось лично отдавать приказ на открытие огня по сепаратистам и контролировать его выполнение. Ситуация изменилась благодаря помощи волонтеров, сумевших взять на себя обеспечение частей ВСУ и добровольческих батальонов, и готовности миллионов обычных граждан помогать армейцам. Украинская армия, в последние годы традиционно входившая в число институтов государства с высоким уровнем доверия, постепенно оправилась от поражения под Иловайском и стала тем, чем должна быть – защитницей и опорой государственности.