НФ планирует поддержать пролонгацию Закона об особом порядке самоуправления в ОРДЛО

Закон об особом порядке самоуправления в ОРДЛО не дает России шансов избежать ответственности, поэтому Украина должна консолидировано противостоять Кремлю.

Фракция «Народного фронта» намерена поддержать позицию Президента Украины относительно пролонгации действия Закона «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей». Об этом говорится в заявлении НФ, озвученном главой фракции Максимом Бурбаком 2 октября.

В НФ напомнили, что в своем послании к Верховной Раде 18 сентября Президент Украины изложил позицию относительно продолжения действия Закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей".

«Это - свершившийся факт, что решение парламента не позволило Путину обвинить Украину в срыве мирного урегулирования. Это решение также помогло сохранить и укрепить режим международных санкций против России», - подчеркнули в «Народном фронте».

«Донбасс и Крым оккупированы. Россия - агрессор. Закон надо продолжить. Война продолжается из-за преступных действий России. Кремль несет полную ответственность за войну и нарушение всех мирных договоренностей. Наши решения, напротив, обнаруживают перед всем миром агрессию России», - говорится в заявлении.

Ценность этого документа в том, что он «не дает России шансов избежать ответственности», - подчеркивают в «Народном фронте».

«Именно поэтому Кремль извивается и ищет любые способы вырваться из-под международного давления. Именно поэтому они совершают теракты. Именно поэтому активизируют свою агентуру, чтобы подорвать нашу позицию. Именно поэтому они стараются провести на Донбассе очередные фейковые выборы, на которых будут голосовать российские войска», - подчеркивается в заявлении.

Непродление закона, подчеркивают в «Народном фронте», «играет прямо на руку Кремля и тем в мире, кто ищет поводы обвинить жертву, а не агрессора».

Председатель фракции также напомнил, что любые окончательные решения в отношении мирных соглашений и “особого статуса” могут быть приняты только Верховной Радой Украины: «Если на то будет воля украинского народа. Это - требование Конституции».

«Гаранты нашей независимости и безопасности - украинская воля и сильное украинское войско. Принятие этого закона - это непростое решение в сотрудничестве с нашими западными коллегами. Это необходимо для консолидированного противодействия Кремлю», - подчеркивают во фракции.

«Украина придерживается своего слова. Своих обязательств должны придерживаться и наши партнеры», - подчеркивается в заявлении «Народного фронта».