БЮТ не видит юридических оснований для роспуска парламента, но их может увидеть Президент

Вчера член фракции БЮТ Андрей Шевченко заявил журналистам о том, что Блок Тимошенко видит по меньшей мере 5 юридических оснований для роспуска Верховной рады. Его слова комментирует коллега по партии, руководитель юридического департамента БЮТ Андрей Портнов: – Относительно высказываний Андрея Шевченко – считаю, что каждый должен заниматься своим делом. Сегодня юридических оснований для прекращения полномочий Рады нет. Ни пяти, ни трех – нет.

Как юрист отмечу следующее: в соответствии с Конституцией есть две теоретических возможности при нынешних условиях распустить парламент. Первая: если не будет создана коалиция на протяжении месяца. И вторая: если на протяжении 60 дней после отставки Кабмина не создано новое правительство. Первый вариант будет актуален после 22 июля, второй – после 25-го.

Фракция БЮТ считает, что в случае нелегитимного создания коалиции или если она будет создаваться с нарушением норм Конституции и регламента, Президент может выдать указ о досрочном прекращении полномочий. В такой ситуации мы можем лишь политически требовать этого, выражать свое общественное мнение, но не можем влиять на позицию Президента.

Нынешнюю, “антикризисную” коалицию мы считаем такой, которая создана незаконно. И в этой связи несколько депутатов от БЮТ подали судебные иски. Это связано с нарушением целого ряда регламентных норм – в частности относительно порядка выхода из одной коалиции и “входа” в другую, нарушением 10-дневного срока (фракция – партнер по коалиции – должна сообщить другим членам коалиции о выходе за 10 дней до этого. - УНИАН).

Собственно, легитимность создания нынешней коалиции может оценить лишь Президент. Если он сочтет, что нарушен ряд регламентных норм, Президент может решить, что коалиция не создана и, соответственно, распустить Раду. Если нет - тогда наша политическая сила будет принимать решение о переходе в парламентскую или политическую оппозицию.

Дмитрий Стаховский