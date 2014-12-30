Украинцы могут поучить россиян грамматике русского языка - Яценюк

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Арсений Яценюк во время итоговой пресс-конференции.

"За что Путин послал свою армию в Украину? Какая у него была цель? Защитить русский язык? Так у нас вся Украина по-русски разговаривает. Не надо нас защищать. Если надо, мы еще и для них можем провести урок грамматики российской", - сказал Яценюк.

Премьер продолжил: "Защитить Донецк и Луганск? Защитил. От кого? Шахт нет, работы нет, зарплаты нет, пенсии нет, инфраструктура уничтожена, 5 тысяч людей лежит на России, 5 тысяч убитых людей".

Читайте такжеЯценюк пожелал россиянам не страдать от имперской политики режима

Также во время пресс-конференции Яценюк сообщил, что никто на сегодня не знает, сколько средств понадобится на восстановление Донбасса.

«Наша цель - на донорской конференции получить средства, в том числе для реконструкции Донбасса. Сейчас у меня в папке есть материалы, сколько нам нужно средств на реконструкцию Донецка и Луганска. Мне там понаписали - 100, 200, 500 миллионов. Никто не знает, сколько нужно средств. Это так же нужно честно признать, потому что до того момента, пока мы не восстановим контроль над территориями и не отправим туда экспертов и специалистов, которые смогут оценить реальный развал инфраструктуры, цифры не будет», - подчеркнул Яценюк.