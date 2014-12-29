Порошенко хочет знать фамилию заказчика убийства Гонгадзе

Об этом глава государства сообщил во время своей пресс-конференции.

Он заявил, что не выступает против открытого расследования дела и обнародования фамилий заказчиков.

"Для меня имя Гонгадзе - святое. Я с ним работал", - заявил Порошенко.

Порошенко также добавил, что выступает против использования этой темы в политических разборках.