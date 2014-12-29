Порошенко хочет знать фамилию заказчика убийства Гонгадзе
17:39, 29 декабря 2014Политика
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Президент Украины Петр Порошенко поддерживает открытое расследование этого резонансного дела.
REUTERS
Об этом глава государства сообщил во время своей пресс-конференции.
Он заявил, что не выступает против открытого расследования дела и обнародования фамилий заказчиков.
"Для меня имя Гонгадзе - святое. Я с ним работал", - заявил Порошенко.
Порошенко также добавил, что выступает против использования этой темы в политических разборках.
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