Вехи недели. Предновогодний парламент, споры вокруг СНБО и возвращение украинцев домой

В ближайшие 10 дней увидеть парламентария в Киеве будет проблематично, можно будет его, как трубочиста в известной примете, хватать за пуговицу – на счастье. Законодатели были готовы просидеть всю ночь под куполом, лишь бы не собираться 30 декабря. Очевидно, традиция планировать празднование Нового года независимо от ситуации в стране для парламентариев оказалась сильнее многих других. Собственно, как и попытки «выпилить лобзиком» собственные финансовые интересы в перечне государственных доходов и расходов. Тем интереснее будет специалистам увидеть, за что проголосовали ранним утром 29 декабря 233 члена коалиции. Понятно, что эта численность заставляет усомниться в характере конституционного большинства «Европейской Украины».

Уверен, что назвать качественным принятый Государственный бюджет на 2015 год не повернется язык ни у кого из тех, кто его поддержал, не говоря уже об оппонентах этого шага. Совокупность объективных обстоятельств и субъективного головотяпства привели к тому, что главный финансовый документ страны принимался в экстремальном режиме на фоне междусобойчика членов совета коалиции и критических выпадов несогласных парламентариев. Сам факт выделения рекордных расходов на оборону и безопасность затмевает многое. С другой стороны, попытка осуществить реформы скопом, без детальной разъяснительной работы, была заранее обречена на провал. Полагаю, нас ожидает неоднократный пересмотр бюджета-2015 в приближающемся году. Не исключены и внутрикоалиционные разборки – уже после Рождества. Так что с принятием главного финансового документа проблемы украинской власти разве что ненадолго переносятся.

Не лишним будет напомнить, что парламентарии только со второй попытки смогли расширить полномочия секретаря СНБО, причем между вчерашними соратниками по стоянию на Майдане разгорались нешуточные дискуссии. Власть серьезно провисает в части адекватного информационного сопровождения своих действий, что выглядит насмешкой в условиях функционирования министерства информации. Вернее, единственного министра, что является уникальным случаем в новейшей отечественной истории.

Зато от внеблокового статуса парламентарии отказались конституционным большинством, практически без дискуссии. Конечно, были максималисты, рассчитывавшие, что этот шаг обеспечит немедленное вступление нашей страны в Североатлантический блок, но такой сценарий выглядит иллюзией. Не в последнюю очередь – из-за заметного скепсиса в отношении Украины внутри самого НАТО и продолжающейся агрессии России на Донбассе. Руководители РФ и без того издали показательный скрежет зубовный по поводу отказа Украины от внеблокового статуса.

Впрочем, на востоке зафиксирован положительный прорыв: произошел массовый обмен пленными между Украиной и сепаратистами. При этом прозвучало немало голосов, осуждающих и несоблюдение формулы «всех на всех». Переговорщикам нужно продолжать работу, и пытаться вернуть оставшихся в плену украинских парней домой – может, к Рождеству или Старому новому году...

Евгений Магда