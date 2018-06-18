Газпром – оружие Кремля или Кремль – оружие Газпрома?

На Януковича поставили серьезные деньги, ставку на него сделал Газпром… Глава Газпрома знал о его «непроходимости», но не отважился говорить об этом с Путиным, которому хотелось побыстрее заключить договор с Украиной...

«Газпром. Новое русское оружие» – новая книга о России Вадима Панюшкина и Михаила Зыгаря, изданная в РФ в 2008 году. Это последняя книжка, которую прочитала Юлия Тимошенко, и которую на одном из последних брифингов потребовал у подчиненных достать себе Виктор Черномырдин. Это серьезное расследование, сделанное российскими журналистами, с которыми хоть и анонимно, но делились мнениями и воспоминаниями бывшие топ-менеджеры Газпрома и, которым давали интервью руководители украинского государства.

Одна часть книги – это история становления Газпрома, превращения его из государственного предприятия в крупную частную кампанию, почти затмившую само Российское государство. Она любопытна, но, все крупные предприятия, ставшие могущественными концернами, в первые годы рыночных отношений наращивали капитализацию одинаково. Бартерные схемы, использование разницы в ценах, налоговые льготы и так далее… Еще одна часть: путь превращения Газпрома в новое оружие Кремля. Это главы о том, как крепчала компания, и как все более кровным становилось ее родство с российской властью. Поэтому книга про Газпром получилась книгой про Россию.

Здесь показана новейшая политическая история России, подана поэтапно история закрытия старого НТВ и переход его во владения Газпрома. По одной из версий чашу терпения Путина переполнила программа «Куклы», в которой он был изображен в виде крошки Цахес. Его качал в колыбели «отец русской демократии Ельцин, сетуя, что у него такой некрасивый наследник», а потом появилась фея с лицом Березовского и выводила Путина в люди.

Особый интерес представляет глава газовых отношений Украины и России. Книга с самого начала вызывает уважение тем, что трудно понять, кто ее «заказал». Авторы пытаются «раздеть» всех творцов украинско-российской газовой политики. Раздел «Газовая революция» начинается с описания Майдана и Оранжевой революции. Автор пишет, что на Виктора Януковича поставили серьезные деньги, ставку на него сделал Газпром. «За три месяца до выборов глава Газпрома Алексей Миллер и глава «Нафтогаза Украины» Юрий Бойко подписали пакет документов, полностью пересматривающих условия поставок в Украину… Внешне это выглядело, как полная капитуляция Украины… Киев готов был полностью довериться Газпрому, вручив право поставлять газ в Украину зависимой от Газпрома структуре «РосУкрЭнерго». Политически это выглядело как серьезная уступка Леонида Кучмы и премьер-министра Януковича, в обмен на которую Россия должна была поддержать Януковича на выборах…»

Интересно было узнать, что не только рядовые кремлевские аналитики, но и глава Газпрома Алексей Миллер был прекрасно осведомлен о «непроходимости» Януковича на президентский пост. Знал, но не отважился говорить об этом с Путиным, которому хотелось побыстрее заключить договор с Украиной. Газпром не принял Оранжевую революцию, поскольку она грозила разрушить старую сложную систему запутанных газовых отношений.

«Украина если и не платила за газ, то с одобрения Газпрома», – в устах сотрудника Газпрома такое откровение выглядит убедительно.

В общем-то, сейчас уже каждый школьник знает, что газ в Украину раньше поставляла «Итера» (к которой якобы имели отношение Юлия Тимошенко и Павел Лазаренко), потом была структура «ЕвралТрансГаз» (к которой якобы имел отношение Семен Могилевич). В книге устами одного из бывших руководителей Газпрома также четко и просто написано, что Дмитрий Фирташ, представляющий украинскую часть «РосУкрЭнерго», «не является самостоятельной фигурой… За ним скорее всего стоит Кучма. Сам Фирташ, конечно, известный человек. Но, очевидно, что схема «РосУкрЭнерго», как и «ЕвралТрансГаз», была согласована с Кучмой. Как они поделили акции, я не знаю. Но потом Фирташ, видимо, наладил отношения и с нынешним премьером (в момент интервью премьер-министром был Виктор Янукович)».

Оранжевые руководители также далеко не безгрешны… Авторы книги утверждают, что летом 2005 года в офис Газпрома зачастили представители «Итеры», которые предлагали свои услуги по ведению переговоров с Украиной, поскольку у них якобы есть выходы на Юлию Тимошенко. Но Газпром был тверд: у нас генеральная линия – только через «РосУкрЭнерго». Фраза же о том, что за фирмой-«прокладкой» «РосУкрЭнерго» стоит Владимир Путин, принадлежит украинскому политику Юрию Оробцу (ныне покойному).

Из интересных фактов: ни один из чиновников Газпрома не припоминает, чтобы бывший председатель «Нафтогаза» Алексей Ивченко просил на переговорах в Москве переводчика на украинский язык Украинские журналисты просто тиражируют легенду, придуманную кремлевскими политтехнологами. Из «свежих» утверждений: Россия никогда не дотировала Украину дешевыми ценами на газ, как это принято говорить околокремлевскими специалистами. Это подтверждают не только слова Ющенко о том, что когда Украина покупала газ по 50 долларов, то Германия платила 75 долларов (что с учетом транспортировки до Германии, те же 50 долларов). Сами чиновники Газпрома заявляют, что цена в 230 долларов, заявленная Путиным в разгар газового кризиса 2005 года, была сумасшедшей, нереальной, и если бы Украина согласилась платить 160, то они бы подпрыгивали до потолка.

Но раз Путин сказал по телевизору, то остальные чиновники на январских переговорах в 2005 году отталкивались от цены в 230 долларов. На тех переговорах Фирташ убедил министра Минтопливэнерго Украины Плачкова и Ивченко подписать договор с «РосУкрЭнерго». Бывшие газпромовские чиновники поразились тому, что Виктор Ющенко на Новый год уехал в Карпаты, несмотря на всю сложность газовой ситуации. Что интересно, именно эта история, когда Украина стала получать газ по 95 долларов в обмен на право «РосУкрЭнерго» экспортировать среднеазиатский газ в Европу по рыночной цене, авторы книги считают самой показательной битвой, где Газпром используется как главное орудие Кремля. Любопытно, что сразу после внеочередных парламентских выборов 2007 года, когда Тимошенко заявила о скорейшем намерении ликвидировать «РосУкрЭнерго», Газпром незамедлительно выступил с объявлением о большой неурегулированной задолженности Украины за газ. И вопрос о том, какую цель преследует Россия – «защитить «РосУкрЭнерго» или повлиять на политическую ситуацию, – остается открытым.

Открытым авторы оставляют вопрос о дальнейшей судьбе крупнейшей кампании России, о необходимости либерализации рынка газа, о мрачных прогнозах того, что в случае ее непроведения могут начать лопаться трубы и замерзать российские города. Но это уже отдельная тема, изложенная в последних главах.

Нам же книга о Газпроме, о политике России, помогает понять действия прежних и нынешних украинских властей. Благодаря ей, проще установить внутренний детектор лжи на газовую информацию и намного критичнее воспринимать мифы, старательно продуцируемые российскими спецами по Украине.

И сейчас уже сложно сказать, кто чьим оружием является – Газпром в руках Кремля или Кремль в руках Газпрома. И можно ли вообще отделить одно от другого.

Маша Мищенко