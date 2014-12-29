Рада из-за кнопкодавства переголосовала за реформу межбюджетных отношений

Как передает корреспондент УНИАН, председатель ВР Украины Владимир Гройсман согласился поставить закон на переголосование после блокирования трибуны депутатами.

Он сообщил, что получил заявление о том, что один из депутатов от «Народного фронта» проголосовал за депутата Руслана Лукьянчука.

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Во время переголосования за закон проголосовали 232 народных депутата из 324, зарегистрированных в сессионном зале.

Депутаты разблокировали трибуну сразу после того, как спикер заявил, что поставит закон на повторное голосование.