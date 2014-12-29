Рада из-за кнопкодавства переголосовала за реформу межбюджетных отношений
03:30, 29 декабря 2014Политика
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Верховная Рада Украины провела повторное голосование за закон о внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины (относительно реформы межбюджетных отношений) (№1557).
Рада за кнопкодавство переголосовала за реформу межбюджетных отношений / УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, председатель ВР Украины Владимир Гройсман согласился поставить закон на переголосование после блокирования трибуны депутатами.
Он сообщил, что получил заявление о том, что один из депутатов от «Народного фронта» проголосовал за депутата Руслана Лукьянчука.
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Во время переголосования за закон проголосовали 232 народных депутата из 324, зарегистрированных в сессионном зале.
Депутаты разблокировали трибуну сразу после того, как спикер заявил, что поставит закон на повторное голосование.
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