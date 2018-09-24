Серверов и Януковичей не будет: в Раде предлагают запретить давать детям странные имена

Под запрет могут попасть имена, состоящие из названий неодушевленных предметов, придуманных персонажей, географических названий, титулов, болезней, аббревиатур; имена из букв, символов и цифр; имена с нецензурной лексикой.

В Верховной Раде Украины зарегистрирован проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно права на определение имени лица (№9092), которым предлагается запретить давать детям некоторые имена.

Текст законопроекта размещен на сайте парламента. Его автором является народный депутат из группы «Видродження» Владимир Мисик.

Законопроектом предлагается в Семейном кодексе Украины установить, что имя ребенка должно соответствовать его полу. Ребенку нельзя давать имя, состоящее из названий неодушевленных предметов, придуманных персонажей, географических названий, титулов, болезней, аббревиатур; имя, содержащее одновременно буквы, символы и (или) цифры; имя, которое содержит нецензурную лексику или оскорбляет общественную мораль.

В то же время решение органов регистрации актов гражданского состояния об отказе в присвоении ребенку имени по основаниям несоответствия требованиям части второй этой статьи может быть обжаловано родителями (или одним из родителей) в вышестоящий орган или в суд.

Кроме того, в Гражданском кодексе в перечень оснований для отказа в изменении имени добавляется обстоятельство, при котором новая фамилия и (или) собственное имя заявителя состоит из названий неодушевленных предметов, придуманных персонажей, географических названий, титулов, болезней, аббревиатур; содержит одновременно буквы, символы и (или) цифры, нецензурную лексику или оскорбляет общественную мораль.

Читайте такжеДень отца в Украине: история праздника и поздравления

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, по данным Министерства юстиции Украины, за предыдущие годы в стране были зарегистрированы такие имена как Черешня, Золушка, Атлантида, Таймер, Сервер и Космос, Кукла, Мерседес, Алейна, Книгиня, Израиль, Милорд, Сероп, Султан, Панна, Китти, Янукович и другие.

«Желание родителей присвоить ребенку определенное «экзотическое» имя не должно нарушать законные права ребенка. Современные реалии требуют более четких предписаний нормативных актов по регулированию права на имя», - отмечает автор законопроекта.

Примером этого, отмечает он, в частности, являются изменения относительно ограничения выбора имени ребенка, которые были внесены в Гражданский кодекс Румынии, согласно которым ребенку запрещено давать имя, содержащее нецензурную лексику или оскорбляющее общественную мораль.

Кроме того, говорится в пояснительной записке, в Новой Зеландии по итогам анализа запросов на регистрацию имен новозеландских новорожденных был составлен список имен, которые запрещено давать детям. Всего в перечень попало 102 имени. Среди них Мессия, Люцифер, Адольф Гитлер, Мистер, Судья, Справедливость и многие другие.

Также Малайзия ввела перечень запрещенных имен как для новорожденных, так и для взрослых граждан при изменении имени. К таковым относятся 007, Гитлер, Сумасшедший, Пахнущая голова, Вонючий пес и т.п.

В Германии есть свод правил и постановлений о том, как можно назвать ребенка, а спорные случаи обсуждаются на специальном заседании суда. В Англии молодым родителям предлагается специальная услуга, где лингвисты проверяют звучание и значение имени на всех языках мира, чтобы быть уверенным, что выбранное имя в одной стране мира не будет читаться неблагозвучно или иметь неожиданное значение, отметил инициатор законопроекта.