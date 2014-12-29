Березюк: госбюджет может рассматриваться сегодня после принятия ряда законов

Об этом он сказал в комментарии журналистам, передает корреспондент УНИАН.

Депутат отметил, что сейчас ВР рассмотрит, в частности законопроекты относительно единого социального взноса, банковской деятельности и законопроект о внесении изменений и признании утратившими силу некоторых законодательных актов (№1577).

После этого, отметил Березюк, будет объявлен перерыв. «И пойдем работать над бюджетом для того, чтобы все нормы, которые мы ввели в области ЕСВ, налогов и расходной части бюджета, внести в бюджет. Затем снова вернемся в зал и будем голосовать бюджет », - сказал он.

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В то же время, депутат не уточнил, сколько времени на это может понадобиться, и добавил, что делать перерыв до завтрашнего дня пока не планируется.

Сейчас в сессионном зале раздался звонок, который обычно призывает депутатов на заседание.

В правительственной ложе собрались представители Кабмина.

В то же время, руководство парламента в сессионном зале еще нет, заседание ВР пока не продолжилось.