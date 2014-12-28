Президент заявил, что недопустимо отключать электроэнергию накануне праздников

Об этом сообщили в пресс-службе главы государства. Петр Порошенко заслушал доклад министра энергетики и угольной промышленности Владимира Демчишина о выходе из строя 6-го энергоблока Запорожской атомной электростанции в связи с повреждением трансформатора. По словам Владимира Демчишина, это - техническая проблема, которая будет решена в течение нескольких дней.

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Президент подчеркнул, что он ждет от правительства и министра энергетики возобновления полноценной работы Запорожской АЭС и скорых и эффективных действий по возобновлению энергоснабжения населения и промышленных предприятий. "Я считаю недопустимым дальнейшее продолжение практики веерных отключений электроэнергии, особенно накануне праздников", - отметил Петр Порошенко.

Президент поручил Кабинету министров принять все меры для прекращения веерных отключений и о результатах доложить ему, отметили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, 28 декабря 2014 года в 5.59 энергоблок №6 Запорожской АЭС отключен от сети действием защиты от внутренних повреждений генератора. Реакторная установка установлена на 40% мощности. «Причины срабатывания защиты выясняются», - сообщил информационный центр Запорожской АЭС.