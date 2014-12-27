Минрегион: сообщение об угле и электричестве от Путина - операция хакеров
В Минрегионстрое заявляют, что сообщение с сайта министерства о том, что Россия будет поставлять в Украину электричество и уголь, является следствием вмешательства в работу сайта извне.
Об этом "Украинской правде" сказала руководитель пресс-службы Минрегиона Надежда Петруняк.
"Очевидно, что сайт взломали неизвестные. Пресс-служба министерства не публиковала такой информации ни от своего имени, ни от имени других пресс-служб или лиц", - подчеркнула она.
"Минрегион опровергает информацию и просит СМИ не использовать это фейковое сообщение на своих информационных ресурсах", - добавила она.
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Как известно, Минрегион не имеет отношения к вопросам топлива и энергетики. Поэтому Петруняк не смогла ответить на уточняющий вопрос, будет ли Россия продавать Украине электроэнергию.
Петруняк лишь подчеркнула, что это не является компетенцией Минрегиона, а вопросы такого содержания относятся к компетенции Минтопэнерго.