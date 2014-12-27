Горбачев назвал расширение НАТО "каким-то окружением по всему миру"

Об этом он заявил на презентации своей новой книги «После Кремля», пишет РИА Новости.

"Я продолжаю верить, что мы выберемся из этого, но ведь можно поставить так вопрос: когда и какой ценой мы выберемся? Сейчас нужно быть очень внимательными в политике — какую политику кто проводит, что делает, о чем думает: о народе или о наживе", — сказал Горбачев, добавив, что думающих о наживе нельзя допускать в политику.

По его мнению, сейчас также нужно постараться создать такую обстановку, чтобы выборы были честными и открытыми.

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На вопрос о новой редакции военной доктрины РФ экс-президент СССР ответил, что будет говорить на эту тему только после того, как прочитает документ. Всё же Горбачев отметил, что в последнее время у российской стороны действительно было много замечаний относительно НАТО.

"Расширение его (НАТО), окружение какое-то, опять начали создавать базы по всему миру — я вижу, что не очень-то клеится. Я думаю, в значительной мере прав президент, когда он обращает внимание на особую ответственность Соединенных штатов", — добавил он.