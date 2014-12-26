Турчинов не считает, что у него слишком много полномочий

Об этом он заявил в интервью "5 канала", пишет Украинская правда.

"Я бы не сказал, что есть какое-то увеличение полномочий. Просто привели закон о СНБО в соответствие с Конституцией нашей страны", - сказал Турчинов.

Он напомнил, что сам секретарь СНБО никаких решений не принимает, "именно Совет принимает решения".

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"Секретарь не может принимать решения. Решение принимает СНБО. А в нее входят, кроме президента, который является председателем СНБО и премьер-министр и все министры, которые занимаются вопросами безопасности и обороны, и председатель Верховной Рады. Фактически все руководство государства", - заявил Турчинов.

"Это не что-то новое в Украине, так работают все цивилизованные страны", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, 25 декабря Верховная Рада приняла новый закон о СНБО, которым расширяются ее полномочия.