Правительство назначило ряд заместителей министров, среди них советник Кличко

Кабинет министров Украины назначил ряд заместителей министров.



Соответствующие распоряжения от 24 декабря опубликованы на Правительственном портале. В частности, правительство назначило Александру Павленко первым заместителем министра здравоохранения; Владимира Шульмейстера - первым заместителем министра инфраструктуры; Александра Каву - заместителем министра инфраструктуры; Владимира Омеляна - заместителем министра инфраструктуры Украины - руководителем аппарата; Читайте такжеКабмин назначил Гурака председателем Госинспекции учебных заведений Оксану Иванченко - заместителем министра юстиции Украины - руководителем аппарата; Владимира Лапу - заместителем Министра аграрной политики и продовольствия; Романа Чуприненко - заместителем министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины по вопросам европейской интеграции; Романа Гребу - заместителем министра Кабинета министров. Отметим, ранее нынешнего заместителя министра инфраструктуры Александра Каву своим заместителем пытался назначить мэр Киева Виталий Кличко. Однако Киеврада отклонила кандидатуру Кавы. Кличко назначил его своим советником по транспортным вопросам.

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