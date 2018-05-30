Украинский интерес. Прочь от внеблоковости, постсоветские хитрости и крымский вектор

Четыре внеблоковых года для Украины завершились. Если в 2010 году решение о внеблоковом статусе воспринималось как отказ не только от евроатлантического вектора, но и гарантия от втягивания в ОДКБ, то, в свете последних событий, внеблоковый статус способствовал превращению нашей страны в серую зону. Поэтому решение парламента, решившего отказаться от внеблокового статуса, выглядит вполне адекватным сложившейся ситуации. Единственное, от чего стоит предостеречь сограждан – это головокружение от успехов, поскольку отмена внеблокового статуса не означает моментального вступления в НАТО. Откровенно говоря, среди государств-членов Альянса нет консенсуса относительно присоединения Украины, да и нашей стране необходимо осуществить немало реформ, для соответствия стандартам НАТО. Украинской власти придется вспоминать накопленный с начала 90-х в сотрудничестве с Альянсом опыт и развивать его.

Оперативно отреагировали на отмену Украиной внеблокового статуса в России. Тамошний министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что этот шаг серьезно осложняет перспективы урегулирования конфликта на Донбассе. Не преминула Россия и усовершенствовать оборонную доктрину, дав понять, что будет пристально наблюдать за ситуацией в нашей стране.

Лидеры Украины, Германии, Франции и России в телефонном режиме договорились о встрече контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе в Минске. Трудно назвать переговоры в столице Беларуси чрезвычайно продуктивными. Их участники отказались от публичных комментариев и второго раунда общения. Впрочем, один положительный результат есть: произошел массовый обмен пленными, но при этом несколько сотен украинских военных и гражданских лиц продолжают удерживаться сепаратистами.

По большому счету, реальной возможности для продвижения переговорного процесса по Донбассу фактически не существует, поскольку Кремль не заинтересован в нейтрализации конфликтной ситуации. Более того – разгоняя через подконтрольные СМИ фейковые сообщения о причастности украинских ВВС к уничтожению «Боинга-777» минувшим летом, Россия своеобразно реагирует на новые данные об обстоятельствах этого преступления, переданные американскими спецслужбами международной комиссии, его расследующей.

В Киеве, накануне саммита ОДКБ и Евразийского экономического союза, побывали президенты Беларуси и Казахстана. Наивно полагать, что ветераны президентской службы на постсоветском пространстве Александр Лукашенко и Нурсултан Назарбаев решили одномоментно ринуться прочь от Москвы. Об этом свидетельствуют и их диаметрально противоположные киевским заявления, сделанные позже в столице России. Лукашенко и раньше был замечен во внешнеполитическом вилянии, а вот Назарбаев неожиданно вспомнил о проведенной на Днепропетровщине молодости. Оба давних союзника Путина предпочли прозондировать почву накануне свидания постсоветских президентов, а не идти слепо в кильватере кремлевской политики, что только подтверждает эффективность санкций Запада в отношении России.

Украина решила ужесточить свою позицию в отношении Крыма. Будто дождавшись бравурных заявлений тамошнего премьера Сергея Аксенова, Киев дважды подряд на несколько часов ограничивал подачу электроэнергии на полуостров. С 27 декабря Украина ограничивает движение железнодорожного и автомобильного транспорта в Крым, словно позволяя России самой взяться за обеспечение жителей полуострова всем необходимым.

Евгений Магда