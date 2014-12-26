В Кабмине назначили министров, которые будут дежурить в новогодние праздники

Кабинет министров своим распоряжением №1259-р от 24 декабря установил дежурства членов правительства в новогодние праздничные дни, «с целью обеспечения решения неотложных вопросов».

В соответствие с документом, 1 января дежурить будет министр экологии и природных ресурсов Игорь Шевченко, 2 и 3 января - министр информационной политики Юрий Стець, 4 января - министр аграрной политики и продовольствия Алексей Павленко, 7 января - министр молодежи и спорта Игорь Жданов, 8 января - министр внутренних дел Арсен Аваков, 9 января - министр инфраструктуры Андрей Пивоварский, 10 января - глава МИД Павел Климкин, 11 января - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко.

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Также министру Кабинета министров Украины Анне Онищенко поручено обеспечить дежурство ответственных работников в секретариате Кабинета министров Украины.