СНБО: Некоторых украинцев, воюющих на стороне ДНР и ЛНР, могут амнистировать

Об этом он заявил в эфире канала 112 Украина.

По словам спикера СНБО, необходимо внедрить меры, которые помогут боевикам принять украинскую сторону с соответствующей проверкой.

Он считает, что боевикам, которые не принимали участия в нападениях на вооруженные формирования Украины, а выполняли патрульные функции и охраняли склады с боеприпасами, надо дать возможность и гарантии того, что они не будут наказаны.

"Если будут активно сотрудничать с органами правопорядка и нашими спецслужбами, амнистия для них будет. Это надо объявить. Скорей всего, это будет сделано в ближайшее время", - заявил Лысенко.

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По данным СНБО, многие граждане Украины, которые оказались на стороне так называемых ДНР и ЛНР, пытаются покинуть свои позиции, складывая оружие. Однако они не могут покинуть подконтрольную боевикам территорию из-за отметок в паспортах граждан Украины, что они бойцы ЛНР.

Как сообщил Лысенко, с этими отметками их не впускают и не выпускают с территории, даже на территорию РФ. Потому они сейчас в тупике.