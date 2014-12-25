Гройсман подписал расширение полномочий СНБО. Закон направлен на подпись президенту

Об этом сообщается на сайте парламента.

"Председатель Верховной Рады Украины Владимир Гройсман подписал законопроект №1343 от 10 декабря "О внесении изменений в Закон Украины "О Совете национальной безопасности и обороны Украины" относительно совершенствования координации и контроля в сфере национальной безопасности и обороны", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 25 декабря на утреннем заседании Верховной Рады депутаты приняли закон о СНБО во втором чтении и в целом. Его поддержали 253 народных депутата.

Проектом закона, в частности, предполагается расширить компетенцию СНБО относительно принятия решения о неотложных мерах по разрешению кризисных ситуаций, которые угрожают национальной безопасности Украины.

Закон определяет, что решения СНБО, введенные в действие указами Президента Украины, являются обязательными к исполнению органами исполнительной власти.