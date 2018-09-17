«Видродження» предлагает провести референдум о вступлении Украины в НАТО и ЕС

Депутатская группа «Партия «Видродження» предлагает вынести на всеукраинский референдум вопрос о членстве Украины в НАТО и ЕС.

Референдум может быть проведен 31 марта 2019 года – одновременно с выборами президента Украины. Для законности проведения плебисцита нужно предварительно принять соответствующий закон.

Такое предложение во время заседания Согласительного совета руководителей фракций ВР 17 сентября озвучил сопредседатель депутатской группы «Партия «Видродження», народный депутат Виктор Бондарь.

Он отметил, что, по мнению нардепов группы «Партия «Видродження», судьбоносные для страны решения должны приниматься на всеукраинском референдуме.

«Именно воля украинского народа может стать предохранителем разворота Украины от курса на ЕС и НАТО, а не формальные изменения в Конституцию, инициированные нынешней властью фактически ради пиара на старте президентской кампании! Властью, которая, ко всему, пользуется минимальной поддержкой людей», – подчеркнул политик.

Он добавил, что депутатская группа «Партия «Видродження» неоднократно своими действиями и голосованиями в парламенте доказывала приверженность европейскому пути развития Украины.

«Мы всегда выступали за дальнейшую интеграцию нашего государства в ЕС. И последовательно доказывали эту позицию своими действиями! Мы голосовали за законопроекты, необходимые для работы в рамках Соглашения об ассоциации с Европейским союзом, законопроекты о создании Антикоррупционного суда и антикоррупционных госструктур», – отметил Виктор Бондарь.

И добавил: все развитые демократические страны стратегические для государства решение все же принимают на общенациональном референдуме.

«И именно граждане этих стран определяют, присоединяться к какому-то военному блоку или нет, быть членом Евросоюза или нет. Так было во время референдума о вступлении в ЕС Хорватии в 2012 году. Или, например, референдума о необходимости членства в НАТО Грузии в 2008 году, когда 77% граждан выразили поддержку. Поэтому предлагаем и в Украине провести всенародное волеизъявление на тему вступления в НАТО и ЕС. Причем провести его одновременно с выборами президента Украины 31 марта 2019 года», – предложил сопредседатель депутатской группы «Партия «Видродження».